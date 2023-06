Prijave za Kamp za vršnjačke edukatorke

Alternativni centar za devojke organizuje Kamp za vršnjačke edukatorke od 12. jula do 14. jula u hotelu Trayal na Jastrebcu. Učešće na kampu je potpuno besplatno. Troškove smeštaja, puta, hrane i predavanja obezbeđuje Alternativi centar za devojke uz podršku Global Fund for Women i Equality Funda. Prijave su otvorene do 30. juna, a samo odabrane učesnice će biti kontaktirane do 4. jula

Za učešće na kampu mogu da se prijave učesnice koje interesuju ženska i omladinska prava, žive teritoriji Rasinskog okruga, imaju 16-25 godina, žele da se društveno angažuju u rešavanju izazova sa kojima se mladi suočavaju i žele da upoznaju druge mlade koji slično razmišljaju.

Učešće na treningu omogućuje im da nauče da vode vršnjačke radionice u prevenciji rodno zasnovanog i digitalnog nasilja, postanu deo volonterskog tima i dobiju priliku za nova iskustva i učešće u programima neformalnog obrazovanja za mlade u Srbiji i regionu.

Od učesnica se očekuju posvećenost i želju za učenjem, kreativnost, odgovornost i inicijativa.

Prijave se vrše linka za prijavu: https://forms.gle/ryfsUqBkz2Y2T1qT8

Za sve dodatne informacije pisati na [email protected] sa naslovom „Vršnjačka edukacija”.

M. J.