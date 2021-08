Predstavnici kineske zone u Budimpešti i RPK Kruševac dogovorili nastavak saradnje

Kinesko centralno evropska logistička zona (CECZ) organizovala je u Budimpešti poslovni susret sa predstavnicima Regionalne privredne komore Kruševac te predstavila onlajn poslovne susrete i događaje koji se organizuju do kraja godine, a koji su značajani za privednike rasinskog kraja

Prilikom posete pomenutoj zoni u Budimpešti direktorka Regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković i direktorka CECZ Nancy Jin potpisale su Sporazum o saradnji i učešću na poslovnim susretima.

Sporazum je, kako je saopšteno iz RPK, potpisan u cilju pripreme organizacije poslovnih onlajn susreta i događaja koji su predviđeni za drugu polovinu 2021.godine. Sastancima je prisustvovao i predsednik Skupštine Grada Kruševca Predrag Vukićević.

Takođe, održana je prezentacija pomenutih onlajn poslovnih susreta i sajmova. Privrednike Rasinskog okruga najpre, od 30. avgusta do 3. septembra, očekuje Onlajn izvozni sajam – Huzhou(Nanxun) Export Commodities Online Fair (Electromechanical ), a potom 8. septembra Kineski međunarodni sajam za investicije i trgovinu (China International Fair for Investment and Trade, Xiamen). Od 11. do 15. oktobra održava se Sajam roba za domaćinstvo i široku potrošnju Fošan (Foshan Household Product Online Fair), a od8. do 12. nobembra Onlajn izvozni sajam Zhejiang (Zhejiang Commodities Online Fair). Onlajn izvozni sajam Šandong (Shandong Export Commodities Online Fair) će biti održan od 13. do 17. decembra.

Iz RPK obaveštavaju da zainteresovani privrednici mogu da se jave na mejl [email protected].

Ianče, tokom pomenute posete direktorka RPK Kruševac Maja Marković uručila je predstavnici Kineske centralno evropske logističke zonenagaradu „Kapetan Miša Anastasijević“ za jačanje prijateljskih veza i promociju ekonomske saradnje

J.B.