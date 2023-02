Predstavljena knjiga „Župljani za nezaborav“

Na sinoćnoj promociji knjige „Župljani za nezaborav“ autor knjige Živomir Milenković za portal Grad je izjavio:

– Opredelio sam se za Župu, jer sam radeći određene intervjue, časopise, upoznao jedan broj ljudi koji su kvalitetni, uspešni, i to u svim oblastima društvenog života. U privredi, kulturi, nauci, sportu, prosveti itd. Župljani svuda gde se nađu moraju da budu prvi i najbolji i upravo sam se u svojoj knjizi bavio njima. Knjiga sadrži 50 portreta istaknutih ličnosti Župe. Od Milana Šljivića koji je bio ne samo predsednik opštine, već kao arhitekta po struci, umnogome je zaslužan i za razvoj privrede i komunalne infrastrukture cele Župe. Pored njega, za potrebe ove izjave, navešću i jedinog akademika kojeg Rasinski okrug ima. To je Miodrag Čolić, iz Boturića, doktor medicinskih nauka , direktor Instituta za Naučna istraživanja na VMA. Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovog momenta, on je jedini živi akademik sa teritorije Rasinskog okruga. Knjiga je inače objavljena na inicijativu prof. dr Dragana Popovića, rodom iz Laćisleda. Uz njegovu pomoć, uspeo sam da realizujem ovu knjigu.