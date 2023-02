Servisne informacije za 24.02.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Dedina – Savska (od kružnog toka do skretanja za

„Župu“), Pepeljevac (od skretanja za rezervoar do kraja sela), Lukavac, Žabare, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, Gari (iznad hidroforskog postrojenja).

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže bez vode će od 08.00 do 15.00 časova će biti Čitluk.

Zbog izrade vodovodnog priključka od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Parunovačka – od skretanja za Tehnički pregled do Rastka Petrovića.

