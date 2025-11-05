Predstavljanje časopisa „Bagdala“ u Legatu Milica od Mačve

Postavljeno: 05.11.2025

U petak, 7. novembra, sa početkom u 19 časova, u Legatu Milica od Mačve biće predstavljen novi broj (545) časopisa za književnost, umetnost i kulturu „Bagdala“

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sadržajem časopisa, autorima i temama koje obuhvata, dok će urednici predstaviti planove za naredne brojeve i aktuelne projekte u oblasti kulture i umetnosti.

Promocija je otvoreno za sve zainteresovane, a ulaz je slobodan.

Nova zbirka Nebojše Lapčevića „Pastir i runolist“ predstavljena na Sajmu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
5. novembar 2025., 21:10
 

Delimično oblačno
8°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1028 mb
Vlažnost: 91%
Vetar: 0.8 m/s SSW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top