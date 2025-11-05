Predstavljanje časopisa „Bagdala“ u Legatu Milica od Mačve

U petak, 7. novembra, sa početkom u 19 časova, u Legatu Milica od Mačve biće predstavljen novi broj (545) časopisa za književnost, umetnost i kulturu „Bagdala“

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa sadržajem časopisa, autorima i temama koje obuhvata, dok će urednici predstaviti planove za naredne brojeve i aktuelne projekte u oblasti kulture i umetnosti.

Promocija je otvoreno za sve zainteresovane, a ulaz je slobodan.