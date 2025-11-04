Nova zbirka Nebojše Lapčevića „Pastir i runolis“ predstavljena na Sajmu

Na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, u sali „Vasko Popa“, predstavljena je nova zbirka poezije „Pastir i runolist“ savremenog srpskog i kruševačkog pisca Nebojše Lapčevića

Ova zbirka podeljena je u četiri ciklusa i okuplja pesme koje su prethodno objavljivane u renomiranim časopisima. Autor ističe da knjiga odražava vezu čoveka sa sredinom, prirodom i tradicijom, a promocija izdanja uskoro će biti održana i u Kruševcu.

– Prvi ciklus ove knjige zove se “Runo oblaka”, drugi “U pastirskim gatkama”, treći “Povlačenje čopora” i na kraju “Povezane ruke”. Sve te pesme koje su u sadržaju već su objavljene po značajnim časopisima, počev od Letopisa Matice srpske, pa nadalje, prošle su kroz značajnu periodiku gde su ozbiljne redakcije i već su sagledane na neki način. Urednica je Snežna Savkić, recezent je dr Jana Aleksić, pogovor je pisala dr Slađana Ilić. Sam pastir može biti bilo ko, i svirač i pesnik i svako od nas može biti pastir koji je u zajednici sa svojom sredinom. Runolist je endemska vrsta koja raste na preko 2000 metara – rekao je Nebojša Lapčević.

Knjiga potvrđuje njegovu posvećenost savremenoj poeziji koja prožima tradicionalne motive i zavičajnu tematiku, istovremeno osvajajući čitaoce svojom univerzalnošću, to jr semantički veoma složena, antropološki i psihološki slojevita i mozačna pesnička knjiga, u kojoj se uočava dominacija biblijskih motiva, mitova, legendi, istorije, istorije umetnosti i savremenosti. Knjiga poziva na promišljanje o zajednici, prirodi i ulozi pojedinca u svetu, ali i podseća da poezija može biti most između prošlosti i sadašnjosti.