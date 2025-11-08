Danas se obeležava Svetski dan urbanizma, dan posvećen planiranju, uređenju i razvoju gradskih sredina. Ovaj dan skreće pažnju na značaj kvalitetnog urbanističkog planiranja koje utiče na to kako živimo, radimo i krećemo se u prostoru

Urbanizam obuhvata organizaciju ulica, javnih površina, zelenih zona, saobraćaja i infrastrukture, sa ciljem da gradovi budu funkcionalni, sigurni i prijatni za život. Stručnjaci ističu da savremeni gradovi moraju da se razvijaju održivo – uz očuvanje prirodnih resursa, unapređenje javnog prevoza i stvaranje prostora namenjenih ljudima, a ne samo automobilima.

Svetski dan urbanizma prilika je da se podsetimo da kvalitet okruženja u kojem živimo direktno utiče na kvalitet našeg svakodnevnog života.