Svetski dan urbanizma

Postavljeno: 08.11.2025

Danas se obeležava Svetski dan urbanizma, dan posvećen planiranju, uređenju i razvoju gradskih sredina. Ovaj dan skreće pažnju na značaj kvalitetnog urbanističkog planiranja koje utiče na to kako živimo, radimo i krećemo se u prostoru

Urbanizam obuhvata organizaciju ulica, javnih površina, zelenih zona, saobraćaja i infrastrukture, sa ciljem da gradovi budu funkcionalni, sigurni i prijatni za život. Stručnjaci ističu da savremeni gradovi moraju da se razvijaju održivo – uz očuvanje prirodnih resursa, unapređenje javnog prevoza i stvaranje prostora namenjenih ljudima, a ne samo automobilima.

Svetski dan urbanizma prilika je da se podsetimo da kvalitet okruženja u kojem živimo direktno utiče na kvalitet našeg svakodnevnog života.

Pamtenik: Peđa D Boj – večiti „hipik iz Kruševca“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
8. novembar 2025., 11:45
 

Prognoza -
13°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 1.8 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top