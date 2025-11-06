Biblioteka: Sutra predavanje i izložba „Ovde je nekada bilo“

U znak sećanja na misiju škotske ženske škole, u vreme Velikog rata, kruševačka Narodna biblioteka organizuje, u petak, 7. novembra u 13 sati, predavanje i izložbu „Ovde je nekada bilo“

Ovaj prvorazredni kulturni događaj organizuje se u povodu Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U programu učestvuje glumica Bojana Bambić.