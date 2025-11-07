Krvavica, Šašilovac i Šavrane bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15.00, bez vode će biti korisnici u sledećim mestima: Štitare – deo preko puta prodavnice, Krvavica, Šašilovac i Šavrane

Takođe, prema informacijama iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac, proizvodnja energije odvija se uredno putem sopstvenih izvora i za danas nema planiranih intervencija niti isključenja u sistemu daljinskog grejanja.