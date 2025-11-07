Krvavica, Šašilovac i Šavrane bez vode

Postavljeno: 07.11.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15.00, bez vode će biti korisnici u sledećim mestima: Štitare – deo preko puta prodavnice, Krvavica, Šašilovac i Šavrane

Takođe, prema informacijama iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac, proizvodnja energije odvija se uredno putem sopstvenih izvora i za danas nema planiranih intervencija niti isključenja u sistemu daljinskog grejanja.

Biblioteka: Danas predavanje i izložba „Ovde je nekada bilo“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
7. novembar 2025., 10:35
 

Prognoza -
11°C
Apparent: 8°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 97%
Vetar: 0.8 m/s NNE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top