FK Napredak: Najmlađi reprezentativci

Na velelepnom stadionu Kraljevica u Zaječaru održane su završne selektivne utakmice za petliće i mlađe pionire. U reprezentaciji Regiona Istočne Srbije nastupili su igrači Napretka Novak Cvetljanin, Novak Đorđević i Mihajlo Maksimović u konkurenciji petlića, kao i Strahinja Milosavljević i Dimitrije Miljković u konkurenciji mlađih pionira

Reprezentacija mlađih pionira Regiona Istočne Srbije, čije boje brane Strahinja Milosavljević i Dimitrije Miljković poslednju proveru imala je u Kruševcu u dvomeču sa reprezentacijom Severne Makedonije, a trener – gost na ovom dvomeču bio je Josip Projić, učitelj Napretkovih kadeta.

Selektivne utakmice ispratio je Pavle Delibašić, koordinator Instruktorske službe FSS, koji će iz svake selekcije odabrati najbolje za Zimski kamp, koji će biti održan u SC FSS u Staroj Pazovi.