Predstavljamo: Kik boks klub Car Lazar

Kik boks klub Car Lazar osnovan je 2011. godine. Klub je do 2019. godine bio sportsko- rekreativnog karaktera za decu svih uzrasta. Pre sedam godina klub je dobio i nove prostorije. Međutim, kada su počela takmičenja 2020, sala je postala premala da primi takmičare i ostale rekreativce

O tome koliko je kik boks zadnjih godina postao popularan među Kruševljanima govorio je predsednik i trener kik boks kluba Car Lazar Marko Gerun.

– Trenutno imamo tri grupe. U najmlađoj rekreativnoj grupi je oko tridesetoro dece uzrasta od 5 do 11 godina. I u srednjoj grupi imamo 30 članova, a u takmičarskoj imamo takođe 30 aktivnih takmičara. Od 2020. godine se takmičimo. Prvo takmičenje održali smo za vreme pandemije korona virusa u Kruševcu u srednjoj Ekonomskoj školi. Tada smo osvojili sedam medalja. Od tada beležimo sjajne rezultate i osvajamo medalje na brojnim takmičenjima. Godine 2020. smo bili drugi u Centralnoj Srbiji, od ukupno 28 klubova. Pretprošle godine smo drugo mesto delili sa Kragujevcem u Centralnoj Srbiji, a na nivou države smo zauzeli sedmo mesto.Tada smo organizovali i takmičenje u Hali sportova, gde smo osvojili čak 12 medalja. Pre tri godine smo imali reprezentativca u seniorskoj konkurenciji, koji je na Balkanskom prvenstvu osvojio srebrnu medalju- Andriju Milanovića, koji je karijeru nastavio u Nemačkoj. Ove godine je u juniorskoj konkurenciji na Balkanskom prvenstvu Vojin Radovanović osvojio srebro. Dobio je poziv od naše reprezentacije da učestvuje na svetskom prvenstvu u kik boksu u avgustu. To je do sada najveći uspeh našeg kluba. Imamo i dosta državnih prvaka: Stojana Lukovića, Dragišu Jakovljevića, Nataliju Kljajić, koja je u juniorskoj konkurenciji u samom vrhu u Srbiji… Prošle godine učestvovali smo na evropskom turniru „Sarajevo open”, gde je moj sin Lazar Gerun osvojio zlatnu medalju i postao evropski šampion. Naši takmičari su se prošle godine, na takmičenju u Bugarskoj, pokazali veoma uspešno i osvojili puno zlatnih medalja. I prošle godine smo osvojili puno medalja na takmičenju u Ekonomskoj školi. Sa svakog takmičenja se vraćamo sa minimum desetak medalja. Prošle godine smo bili osmi u Srbiji, od 132 kluba, što je ogroman uspeh- rekao je Gerun i dodao da takmičare kik boks kluba Car Lazar očekuju turniri u Bugarskoj, Balkansko prvenstvo u Nišu i dva državna prvenstva od septembra.

Ove godine kik boks klub Car Lazar dobio je pomoć od direktora Trayal korporacije Miloša Nenezića, što klubu puno znači, prvenstveno zbog opreme koja je neophodna za trening.

Interesovanje za kik boks među omladinom je ogromno, tako da će ubuduće sigurno biti još takmičara koji će beležiti sjajne rezultate.

O.Milićević