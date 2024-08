Protest protiv iskopavanja litijuma u Kruševcu

Na Trgu Kosovskih junaka održan je protest protiv iskopavanja litijuma, koga su organizovala ekološka udruženja. Cilj skupa je da vladajuća većina usvoji Zakon o trajnoj zabrani geoloških istraživanja litijuma i Bora u Srbiji. Rok je 10. avgust, kada će biti održan veliki protest u Beogradu

Na protestu je govorila profesorka engleskog jezika iz Kruševca Jelena Čučković.

-Kada ne funkcioniše Narodna skupština i institucije građanima jedino ostaje da svoju volju izraze na ulici. Svi ovakvi skupovi po Srbiji su, ustvari, prave narodne skupštine i jedini istinski referendum. Ovde smo se okupili svesni da smo u ovoj bici za opstanak svi zajedno- narodna i građanska Srbija, bez ikakve podele. Mi smo pošteni i savesni građani i ovde smo da branimo i čuvamo svoju zemlju. Zajedničkim snagama možemo da promenimo mnogo toga- kazala je ona.

Bili su prisutni i meštani Levča, Rekovca i drugih mesta koji su upornim blokadama uspeli da spreče istražne bušotine na svojoj zemlji.

Profesorka filozofije i ekološka aktivistkinja iz Blaca Ana Ubavić rekla je da je došla na protest iz ličnih razloga.

-Svako od nas koji dolazi na proteste polazi iz svog srca. On u sebi treba da nađe razloge zašto će biti prisutan na skupu. Da li će to biti vaše porodice, budućnost vaše dece ili kosti naših predaka koje će neko da raskopava… Ovde sam iz tri jednostavna razloga: zbog hrabrih ljudi koje neko pokušava da otuđi sa njihove zemlje iz doline Jadra, koji se sve vreme bore zbog svih nas. Oni su poslednja linija otpora u slučaju da se desi nečovečni projekat Jadar. Kako nazvati nešto projektom što zahteva ljudske žrtve? Drugi razlog je patriotski. Dolazim iz Toplice, kraja koji je dao najviše vojnika Gvozdenom puku. Moj čukundeda, Dragoljub Ubavić je ostavio svoje kosti na Ceru kojeg oni planiraju da prekopaju. Treći razlog zbog koga sam ovde je nama najbliži. Svi znate da se reka Blatašnica uliva u jezero Ćelije. U slučaju da se Blatašnica zagadi podzemnim vodama, zagadiće se i ceo Kruševac. Mi se borimo ne samo protiv ove, već i protiv svake vlasti koja uništava našu zemlju. Vidimo se u subotu u Beogradu- zaključuje Ubavić.

Protiv projekta iskopavanja litijuma je i Srpska akademija nauka i umetnosti. Kruševljanima se obratila naučna savetnica u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu i doktor hemijskih nauka Dragana Đorđević.

-Ovo nije samo borba protiv Rio Tinta. Naša vlast je dozvolila preko 200 istražnih bušotina širom Srbije raznim stranim privatnim kompanijama. Zakone su prilagodili stranim kompanijama. Rudnici ostavljaju velike posledice u daleku budućnost. Dovode se multinacionalne kompanije koje žele da izvuku sve iz utrobe Srbije i tako uvećaju svoj profit. Ako zagadite zemlju, podzemne i površinske vode, od poljoprivrede neće biti ništa. Deponije su slika naše vlasti, iako oni pokušavaju da svake krivicu na narod. Naša vlast se nije udostojila da uredi sektor otpada. Kada bismo reciklirali otpad, bili bismo jako čista zemlja. Nažalost, došli smo u situaciju da imamo preko 5.000 divljih deponija širom Srbije. Taj problem može da se reši ali vlast to ne želi, već je odlučila da rasproda zemlju kao jeftini resurs. Moramo da budemo mudri i da se odbranimo od ovoga jer ako se sada ne odbranimo neće nas biti- poručila je ona.

Prisutnima se obratio i poljoprivrednik iz Dobrinje i predstavnik SEOS- a Dragan Simović.

-Dobro znate u kakvoj zemlji živimo, svi plaćamo RTS a na njemu ne vidimo ništa. Večeras kada krenete kući i sretnete rođaka, komšiju ili prijatelja budite mali televizori i širite informacije. Ono što oni hoće da kupe je zemlja srpskih domaćina, a za nju ne postoji cena. Zaboravili smo ko smo i sve one junake koji su krv prolili za ovu malu zemlju na Balkanu i za jedan narod koji je naučio da živi slobodno. Narode, istorija je učiteljica života, bila, biće i ostaće. Znajući to, serviraju nam lažnu istoriju. Pravu istoriju naučio sam od svog pradede, nosim njegov zavet da štitim i branim svoju zemlju do poslednjeg atoma snage. Zato branimo Srbiju od izdajnika kao što smo je kroz istoriju branili- rekao je između ostalog Simović.

Protesti protiv iskopavanja litijuma održaće se u petak u Nišu, Čačku, Vranju, Lazarevcu i Malom Zvorniku. Veliki protest protiv iskopavanja litijuma održaće se u Beogradu u subotu, 10. avgusta.

