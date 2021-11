Predlog Zakona o referendumu umanjuje značaj građana, ali oni uglavnom nisu čuli za to?

Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, pred poslanicima Narodne skupštine će se naći 25. novembra. Sugrađani uglavnom nisu upoznati sa novim Predlogom zakona, dok iz Udruženja građana za podršku evropskim integracijama „Evrokontakt“ upozoravaju na obesmišljavanje funkcije referenduma

Predsednik „Evrokontakta“, Nenad Krstić, upozorava da je, već ugroženi status demokratije, ovaj Predlog zakona dodatno poljuljao.

– Predloženi Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi na određen način obesmišljava samu instituciju referenduma kao najdemokratskijeg sredstva za utvrđivanja volje građana i građanki u vezi određenih problema u zajednici.

Podsetimo da je pomenutim Predlogom predviđeno da više ne postoji cenzus za izlazak na referendum, što bi, kako navode brojne organizacije i kritičari Predloga, moglo dovesti do situacije da nekoliko ljudi može da odredi sudbinu svih građana.

Deo zakona koji se odnosi na narodnu inicijativu, a podrazumeva uvođenje taksi za overu potpisa, oduzima moć najugroženijima.

– Uvođenjem takse za overu potpisa, referendum postaje alat koji mogu da koriste samo finansijski jače grupacije, što veoma otežava običnim ljudima da se organizuju i pokrenu referendum ukoliko nemaju značajnu finansijsku podršku, što utiče na njihovu nezavisnost i otvara prostor za neke druge uticaje – objašnjava Krstić.

Promena zakona neposredno pred njegovo sprovođenje nije praksa u demokratskim zemljama.

– Posebno „bode oče“ što je ovaj Zakon predložen nedavno, što znači da može da bude zvanično usvojen neposredno pre održavanja u javnosti najavljenog referenduma o projektu „Jadar“, što nije praksa u razvijenim demokratijama gde se ovakvi zakoni ne usvajaju u godini kada treba da budu primenjeni – ističe on.

KruševacGrad je za mišljenje o Pedlogu zakona pitao sugrađane, ali se ispostavilo da većina nije informisana o tome.

Od 12-oro naših sagovornika čak devetoro nije čulo za Predlog zakona, od kojih je njih dvoje reklo da ih i ne interesuje. Od troje sugrađana koji su čuli za Predlog dvoje je prokomentarisalo.

– Ne gledam televiziju, umaraju me neistine. Ali, za ovo sam čula, i to tako ne može, to tako ne sme. Takav Zakon treba upravo ta većina da usvoji, a ne Narodna skupština koja se sama izabrala. Ako tri čoveka izađe na ulice da protestuje protiv ovoga, znajte da ću ja biti četvrta – kaže sugrađanka Lj.T.

Sugrađanin, koji je želeo da ostane anoniman, smatra da je pomenuti Zakon u skladu sa evropskim zakonima.

– Zakon je bolji, savremeniji, u skladu sa evropskim zakonima. Te 2006. godine je donet takav ustav kakav je donet, na muku prethodne vlasti da se dodvore Evropskoj uniji, ne razmišljajući o narodu – komentariše on.

Inače, povodom ukidanja cenzusa za referendum, što je takođe predviđeno ovim Predlogom, Savez ekoloških organizacija poziva na protest ispred zgrade Predsedništva Srbije u Beogradu, 24. novembra od 18 časova.

L.S.