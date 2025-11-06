Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu lokalnog plana akcije za decu Kruševca 

Radna grupa za izradu Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine upućuje građanima grada Kruševca, predstavnicima organa grada, ustanovama u kulturi, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, udruženjima građana, pravnim licima, preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima:

Javna rasprava traje od 05.11.2025. godine do 12.11.2025. godine. Javna tribina biće održana u Gradskoj upravi Kruševac, dana 12.11.2025. godine, sa početkom u 10,00 časova u sali 34 Gradske uprave grada Kruševca.

Tekst nacrta Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period od 2026 – 2028. godine dostupan je na internet stranici grada Kruševca: https://krusevac.1s.gov.rs i u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kruševca, (Balkanska ulica, Kruševac), kancelarija broj 4 u periodu od 08.00 do 15.00 časova, gde se mogu dobiti bliže informacije lično ili na telefon 037/350-14-50.

Predlozi, primedbe i sugestije na nacrt Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine u pisanom obliku mogu se dostavljati u periodu od 5.11.2025. godine do 16.11.2025. godine, na adresu:

Gradska uprava grada Kruševca, Gazimestanska br. 1, 37 000 Kruševac

ili predajom na Pisarnici Gradske uprave grada Kruševca, sa naznakom „Primedbe povodom javne rasprave na nacrt Lokalnog plana akcije za decu grada Kruševca za period od 2026 -2028. godine“ ili na mejl adresu [email protected].