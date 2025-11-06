Obilazak zimske službe JKP „Kruševac“

Pripreme za predstojeću zimsku sezonu obavilo je i JKP „Kruševac“. Jučerašnjoj smotri mehanizacije u krugu preduzeća prisustvovali su gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković

– Došli smo da se na terenu uverimo u spremnost i ispravnost mehanizacije JKP za reagovanje u okviru aktivnosti zimske službe. Nakon ove, možemo reći tradicionalne posete u ovom periodu, mogu da izrazim zadovoljstvo spremnošću i stanjem mašina, kao i raspoloženjem zaposlenih na koje smo uvek mogli da se oslonimo, izjavio je gradonačelnik nakon obilaska parkinga ovog javnog preduzeća.

On je dodao da radnici JKP „Kruševac“ savesno i požrtvovano rade tokom cele godine, a posebno značajnu ulogu imali su tokom elementarnih nepogoda, požara i poplava, koje su u prethodnom periodu pogodile područje grada.

Vozni park je u odličnom stanju i u pripravnosti za svaku vrste nepogode. Kao i inače, očekuje se brz odgovor i reakcija na vremenske neprilike.

Grad će se kao osnivač i podrška preduzeću, potruditi da obezbedi uslove i za zanavljanje mehanizacije.

Gradonačelnik Manojlović napomenuo je da će se rešiti i problem sa JKP „Gradska toplana“, čime će grad biti ponosan na rad svih lokalnih javnih preduzeća.

O aktivnostima u budućem periodu govorila je i direktor JKP Miona Radovanović. Što se tiče specijalizovane mehanizacije, u pripravnosti su daske za čišćenje snega, raonici, posipači za so, a na lageru je dostupno i 40 tona soli.

– Osposobljeni smo da uradimo sve što je u nadležnosti JKP „Kruševac“ – čišćenje skverova, parkova, autobuskih stajališta, staza, trotoara…a ukoliko dođe do tehničkih problema u funkcionisanju drugih preduzeća , spremni smo takođe da izađemo u susret, zaključila je direktorka Radovanović.

Izvor: hkrusevac.ls.gov.rs