Čupićeva i Balkanska bez grejanja

Danas će doći do privremenih poremećaja u snabdevanju grejanjem i vodom u pojedinim delovima grada

Proizvodnja toplotne energije u gradu odvija se uredno, ali će zbog radova u Čupićevoj ulici broj 3, nakratko biti obustavljeno snabdevanje toplotnom energijom za korisnike u Čupićevoj ulici na brojevima 1, 3, 5 i 7, kao i u Balkanskoj ulici na brojevima 24 i 32. Očekuje se da će snabdevanje biti stabilizovano nakon završetka radova tokom dana.

Istovremeno, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, do 15.00 bez vode će biti sela Šanac, Krvavica, Šašilovac i Petina.