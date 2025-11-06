Na današnji dan rođen Vuk Karadžić

Postavljeno: 06.11.2025

Njegov rođendan u Srbiji tradicionalno se obeležava kao podsećanje na značaj jezika, kulture i identiteta u životu jednog naroda

Na današnji dan, rođen je Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih pesama i priča, i jedna od najznačajnijih ličnosti srpske kulturne istorije.

Rođen je u selu Tršić, kod Loznice, a svojim radom zadužio je srpski narod time što je uveo jednostavno pravilo „Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano“, čime je postavio temelje savremenog srpskog jezika i pisma. Zahvaljujući njemu, narodna književnost prvi put je sistematski prikupljena, zapisana i sačuvana, čime je ostavljen neizbrisiv trag u očuvanju kulturnog identiteta.

Osim reforme jezika, Karadžić je radio i na izradi prvog srpskog rečnika, gramatike i prevođenju Biblije na narodni jezik, čime je srpski jezik približio običnom čoveku.

Vuk Karadžić preminuo je 1864. godine u Beču, ali njegov rad i nasleđe ostaju živi kroz svakodnevnu upotrebu jezika, pisma i narodne književnosti, koju je sačuvao od zaborava.

