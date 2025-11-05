Bioskop: Igra samo „Dečak delfin 2“

Postavljeno: 05.11.2025

Od sutra do 12. novembra u bioskopu „Kruševac“ biće prikazivan animirani film „Dečak delfin 2“, nastavak omiljene porodične avanture. Projekcije će se održavati svakog dana u terminima od 18 i 20 sati, a cena ulaznice je 300 dinara

Ova uzbudljiva priča prati mladog junaka Mažida i njegovog vernog mornara u borbi protiv morskih čudovišta i potrazi za misterioznim napitkom čija je lokacija otkrivena u poruci u boci. Njihovo putovanje dobija dramatičan obrt kada ih napadne divlji kit, nakon čega kreću u spasilačku misiju. U međuvremenu, stiže vest da su pronađeni tragovi davno izgubljenog dečakovog oca, što ga vodi ka podvodnoj pećini i otkriću koje će mu zauvek promeniti život.

Film, koji traje 97 minuta, namenjen je prvenstveno najmlađima, ali i gledaocima svih uzrasta, a spaja avanturu, humor i emociju u još jednoj nezaboravnoj priči o hrabrosti i prijateljstvu.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu pozvati bioskop na brojeve telefona 037/429-247, od 9 do 15 časova i 037/421-208, od 17 do 20 časova.

