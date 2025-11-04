Dvadeset godina umetničkog projekta „Prepoznavanje“ u novom zborniku
Postavljeno: 04.11.2025
Nakon dve decenije trajanja umetničkog projekta „Prepoznavanje“, objavljen je zbornik koji sumira rezultate ovog međunarodnog programa. Projekat je nastao 2005. godine kao zajednička izložba četiri kustosa iz Niša, Kraljeva, Čačka i Kruševca, a tokom dvadeset godina prerastao je u značajan umetnički poduhvat sa pet izdanja, rezidencijalnim programima i konferencijama
Ideja za projekat rodila se godinu dana ranije kroz dogovore o zajedničkoj izložbi koja bi okupila četiri autorske prezentacije lokalnih scena. „Prepoznavanje“ je tokom svog trajanja ostao otvoren za različite modalitete rada, nove teme i sagledavanja, reflektujući promene u umetnosti, društvu, lokalnom i globalnom kontekstu. Projekat je, osim kroz izložbe, obuhvatio i dve konferencije, a poslednja održana 2023. u Čačku poslužila je kao povod za nastanak zbornika.
– Promocija zbornika „Prepoznavanje“ dolazi posle dve decenije trajanja umetničkog projekta koji je krenuo kao izložba 2005. godine u Umetničkoj galeriji, kada su se okupila četiri kustosa iz četiri ustanove, iz Niša, iz Kraljeva, iz Čačka i Kruševca. Ovaj projekat je počeo godinu dana ranije, jer su krenuli dogovori u ostvarivanju zajedničke izložbe koja bi okupila četiri autorske izložbe na kojima bi se predstavile četiri lokalne scene naših gradova. Brzo je prerastao u umetnički projekat „Prepoznavanje“ koji je tokom 20 godina imao pet izdanja, kroz izložbe i rezidencijalne programe, ali i kroz održane dve konferencije. Upravo je konferencija iz 2023. godine u Čačku bila povod za nastanak zbornika koji je sumirao rezultate ovog projekta. Projekat je uvek bio otvoren kako za promene i modalitete rada, tako i za drugačija sagledavanja, za teme koje su proizilazile iz projekta, do kapaciteta ustanova za savremenu umetnost, za promene i selekcije u umetnosti i okolnostima u društvu. Ispunjena je misija ostvarenih saradnji i povezivanja koje je deo projekta. Iz svih ustanova su bili uključeni i saradnici, ali deo koji je poseban u zborniku donosi i iskustva i utiske samih umetnika iz pet izdanja – rekla je Biljana Grković, inicijator i koordinator projekta i urednik zbornika.
Objavljivanjem zbornika zaokružen je dvadesetogodišnji rad na projektu „Prepoznavanje“, koji je povezao umetnike, kustose i institucije iz regiona i ostavio značajan trag u savremenoj umetničkoj sceni.
