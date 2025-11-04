Dvadeset godina umetničkog projekta „Prepoznavanje“ u novom zborniku

Nakon dve decenije trajanja umetničkog projekta „Prepoznavanje“, objavljen je zbornik koji sumira rezultate ovog međunarodnog programa. Projekat je nastao 2005. godine kao zajednička izložba četiri kustosa iz Niša, Kraljeva, Čačka i Kruševca, a tokom dvadeset godina prerastao je u značajan umetnički poduhvat sa pet izdanja, rezidencijalnim programima i konferencijama

Ideja za projekat rodila se godinu dana ranije kroz dogovore o zajedničkoj izložbi koja bi okupila četiri autorske prezentacije lokalnih scena. „Prepoznavanje“ je tokom svog trajanja ostao otvoren za različite modalitete rada, nove teme i sagledavanja, reflektujući promene u umetnosti, društvu, lokalnom i globalnom kontekstu. Projekat je, osim kroz izložbe, obuhvatio i dve konferencije, a poslednja održana 2023. u Čačku poslužila je kao povod za nastanak zbornika.

Objavljivanjem zbornika zaokružen je dvadesetogodišnji rad na projektu „Prepoznavanje“, koji je povezao umetnike, kustose i institucije iz regiona i ostavio značajan trag u savremenoj umetničkoj sceni.