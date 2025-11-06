FK Napredak: Kobna bela tačka

Postavljeno: 06.11.2025

U 14. kolu Kvalitetne lige Srbije omladinci Napretka su, iako su prikazali veoma kvalitetnu partiju, izgubili od novosadske Vojvodine sa 1:0

Nedostajalo je malo više koncentracije, ali i sreće u pojedinim situacijama, posebno kod prekida u prvom poluvremenu, jer u toj fazi kruševački omladinci bili bolji rival.

Generalno, kada se sagleda kompletna slika, nikad manje nismo zaslužili da izgubimo, međutim, odluka je pala sa bele tačke, posle opravdano dosuđenog penala za goste u 77. minutu.

Zbog obaveza omladinske reprezentacije Srbije, koju u Zagrebu čeka prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope, a u dresu sa nacionalnim grbom nastupiće i naš golman seniorskog tima Lazar Balević, predstoji u Kvalitetnoj ligi Srbije pauza do 22. novembra, kada naša ekipa ide u goste Čukaričkom.

Rukometašice Napretka poražene od Zvezde

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

