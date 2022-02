Pouke i poruke poraza Napretka u Novom Sadu

Bojazan ljubitelja fudbala u Kruševcu da će Napredak teško nastaviti bitku za mesto koje će ga u nastavku šampionata Super lige odvesti i u Evropu, već na prvom susretu protiv Vojvodine u Novom Sadu, koja se završila trijumfom domaćina 1:0, obistinila se

Niko s pravom nije ni očekivao, osim, verujemo, igrača i njihovih učitelja da Napredak može do trijumfa u gostima Novosađanima. Ali, većina ljubitelja najsporednije stvari na svetu- fudbala, nadali su se s pravom boljoj igri, a samim tim i učinku njihovih ljubimaca.

Međutim, kako to obično i biva, posle lepe fudbalske jeseni i rezultata u najelitnijem društvu, Napredak je ostao bez prvog trenera MIlana Đurićića zbog bolesti, a na kormilu je imenovan Ivan Stefanović, koji je imao višegodišnje iskustvo na poslovima uvek drugog stručnjaka u stručnom štabu, osim jednom kada je vodio tim protiv Crevene zvezde u Beogradu, ali verovalo se da je to, za sada, najbolje rešenje.

Zamerke Stefanoviću nikako ne pripadaju za izgubljeni meč u Novom Sadu, ali ako svi igrači i ljudi koji se brinu i rade sa fudbalerima u Napretku, ne izvuku pouke iz prvog poraza, očekuje ih turbulenta polusezona.

Kruševljani su dobro odradili pripreme, za razliku od nekih drugih klubova imali su i mogućnost da se pripremaju u Ataliji u Turskoj, ali već na prijateljksim susretima pokazalo se da nisu u top formi. Potvrđeno je to i na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu. Zbog toga i svega onoga što ih očekuje do kraja prvenstva svi će morati da promene stav prema igri i obavezama koje im nameće struka, a onda, nadamo se da će porazi biti prošlost , pre svega sa protivnicima na svom terenu. Jer, Napredak sa sebi ravnopravnoim ekipama ne bi smeo da dozvoli bilo kakvo posrtanje pred svojim navijačima, a to verujemo svi u klubu dobro znaju.

Bilo kako bilo, poraz i pobeda su sastavni deo igre i ko to ne bude shvatio neće moći korak napred ka željenom cilju, već će morati da menja kurs svog ponašanja na terenu i u igri u crveno belom dresu ovog kluba.