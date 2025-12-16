Postavljene edukativne table i osmatračnica u SRP „Osredak“

U okviru Specijalnog rezervata prirode „Osredak“ postavljene su edukativne informativne table, kao i osmatračnica za ptice na edukativnoj stazi, a u okviru projekta koji je realizovan u saradnji Grada Kruševca i Ministarstva zaštite životne sredine

Tom prilikom je uloženo oko 700.000 dinara, s tim da je 20 odsto sredstava obezbeđeno iz gradskog budžeta, a ostatak je finansiralo Ministarstvo.

Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, Ana Prvanov istakla je da će postavljanjem edukativnih tabli, na jedan zanimljiv način, posetiocima biti predstavljeno šta je to Osredak i zbog čega je proglašen Specijalnim rezervatom prirode.

– Imperativ jeste da štitimo ovo područje i očuvamo ekosistem koji se ovde nalazi. Sve aktivnosti, poput realizacije projekta postavljanja osmatračnice za ptice i informativnih tabli, sprovode se isključio u edukativne svrhe.

Bratislav Grubač, biolog i ornitolog, savetnik za zaštitu ptica Srbije, proučavanjem se bavi od 1970. godine. Kaže da je u bazi podataka Zavoda za zaštitu ptica Srbije zabeleženo da je u SRP „Osredak“ gustina naseljenosti oko 97 jedinki po kvadratnom kilometru.

Dodaje da su, 2009. godine, kada je rađena Studija zaštite rezervata u čijoj izradi je učestvovao, živele 83 vrste ptica, što je predstavljalo ogroman biodiverzitet ptica.

Ipak, desetak godina kasnije, ponovo je posetio Osredak i bio iznenađen time što je oko 20 odsto ovog područja sada pokriveno šumom. Pored toga, u međuvremenu je rezervat dobio i nova vodena staništa, što znači da je podignut i nivo biodiverziteta ptica i faune uopšte.

– Tokom 2023. odlučio sam da započnem monitoring i ove godine došli smo do izuzetno značajnih rezultata. Na ovom prostoru registrovane su 133 vrste ptica, što čini više od trećine ukupnog broja vrsta u Srbiji. Pomoću detektora za snimanje glasova identifikovao sam još 12 vrsta, ali bez potvrde neposrednim posmatranjem i sluhom. Ukupan broj je oko 140, a moja procena je da se na ovom području može zabeležiti i do 150 vrsta.

Profesor Grubač smatra da bi prostor Specijalnog rezervata prirode “Osredak” trebalo proširiti, s obzorom da je, izgradnjom Moravskog koridora napravljen veliki broj veštačkih jezera, koja postaju veoma značajna staništa za ptice. On ističe lokalitet Ribarskog jezera, kod Kruševca, kao fantastično stanište ptica, svojevrstan rezervat. Na tom prostoru je monitoringom uspeo da pronađe, po prvi put van prostora Vojvodine, gneždenje nekih ptica močvarica, među kojima su galebovi, dosta pataka i vlastelice.

Sa merama zaštite i zabranom ulaska za lovce i ribolovce, Osredak je dobio koloniju čaplji, čak pet vrsta, što predstavlja jedinstvenu koloniju čaplji u Centralnoj Srbiji.