FK Napredak: Tri remija i pobeda

Četvrto kolo Mini Maxi lige donelo je dva duela u kojima su se sastale muške i ženske selekcije Napretka

Devojčice su pokazale da itekako dobro umeju da barataju fudbalskom loptom i oba susreta su, posle velike borbe, završena nerešenim ishodom – 1:1 i predstavljale pravu promociju i najlepšu sliku Napretka.

U prvoj utakmici nastupili su dečaci rođeni 2015. godine, protiv dve godine starije ženske selekcije Napretka (2013. godište). U drugom meču snage su odmerili dečaci 2017. godište protiv devojčica 2015. godište.

Remijem – 3:3 je završena i utakmica Napretkovih najmlađih fudbalera (2018.) koji su se sastali sa Mebitom.

Pobedu, četvrtu uzastopnu, je slavila selekcija rođena 2016. godine, koja je bila ubedljiva protiv Duela – 3:1.