Poraz vaterpolista Rasine u Kruševcu

Vaterpolisti kruševačke Rasine u 11. kolu Prve A lige, poraženi su kao domaćini od VK Stari Grad iz Beograda, rezultatom 10:11. Po četvrtinama (2:2), (1:5), (4:1) i (3:3)

Kruševljani su sve vreme imali egal igru sa mnogo iskusnijim od njih timom Starog Grada iz Beograda. Sreća im nije bila naklonjena, pogotovo kada je bilo 9:9, a uz to domaćin nije iskoristio ni peterac.

Sve u svemu, jedna prava rovovska bitka na bazenu Sportskog centra u Kruševcu u kojoj bodovi odlaze za Beograd.

–Nikad nismo bili u susretu sa ovim rivalom bliži trijumfu nego sinoć u Kruševcu. Imali smo nekoliko neoprostivih grešaka, uz to promašili smo i peterac i smatram da je to i što nam je sreća okrenula leđa dovelo do ovakvog ishoda – kaže trener Aleksandar Matejić.

Rasina je i dalje u gornjem delu tabele i želja je da se sačuva status A ligaša, što je rang odmah iza Super lige. To je i najveći uspeh u istoriji kluba osnovanog 1984. godine.

Lj.M.