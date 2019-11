Poraz Napretka: Nisu pomogli ni igrač više ni penal

Fudbaleri Napretka pretrpeli i osmi prvenstveni poraz ove sezone – Kruševcu ih je minimalnim rezultatom pobedio Spartak ŽK sa 1:0

U 15. kolu Super lige Srbije Napredak je poražen pred svojim navijačima od subotičkog Spartaka.

„Plave golubove“ je do trijumfa doveo Stefan Šormaz golom u prvom poluvremenu, u 28. minutu (bio je to tek drugi šut za Subotičane na ovom meču, ali iz prvog preciznog dolaze do 1:0), mada su Kruševljani posle isključenja Ivana Dokića propustili idealnu priliku da, igrajući od 58. minuta sa fubalerom više, dođu do izjednačenja. Spartak je ostao sa 10 igrača, potom je jedini strelac na meču Šormaz morao da napusti teren i ustupi ga Dubljaniću kako bi Subotičani pojačali odbranu, a onda još jedno uzbuđenje – jedanaesterac za domaće koji Napredak ne koristi da stigne do izjednačenja!

Najbolji timski strelac Igor Ivanović nije realizovao kazneni udarac u 61. minutu, a do kraja utakmice mreže su na obe strane ostale mirne.

Pritom se na stadionu Mladost igrala utakmica sa mnogo oštrih faulova.

Isključen je Dokić, a opomene u timu Spartaka su zaslužili i Vidaković i Marčić. U timu Napretka žute kartone su dobijali Gavrić, Eskić, Aksentijević i Ožegović.

Napredak je 12. na tabeli sa 15 bodova, a i u sledećem kolu igra u Kruševcu, protiv ove sezone odličnog Čukaričkog.

15. KOLO:

Partizan – Vojvodina 4:0 (2:0)

/Natho 29 pen, 43, Zdjelar 48, Sadik 69/