Ponos OŠ “Nada Popović”: Nađa Miletić i Tara Marković

Nađa Miletić i Tara Marković su se učešćem na brojim takmičenjima i odličnim uspehom izdvojile kao jedne od najboljih u OŠ “Nada Popović”. Zbog toga je nastavničko veće ove škole odlučilo da i ove dve osmakinje ponesu titulu Svetosavskog đaka, pored Luke Pašića, njihovog druga iz odeljenja koji već predstavlja ovu školu kao najbolji

– Jako sam ponosna što sam jedan od svetosavskih učenika i nadam se da će mi to biti samo motiv da dalje radim i trudim se – kaže Nađa Miletić za KruševacGrad.

Ova svestrana osmakinja, takmiči se iz fizike, matematike, hemije, istorije, biologije i srpskog jezika. Odlična je učenica i takmičarka i u Muzičkoj školi “Stevan Hristić”.

– Mnogo volim da se takmičim, baš uživam u tome. Pošto idem i u Muzičku školu, i tamo idem na takmičenja iz flaute i teorije muzike. Ako ove godine bude takmičenja, ići ću sigurno – navodi ona.

Njena drugarica iz klupe, Tara Marković, takođe ređa uspehe na brojnim takmičenjima iz tehničkog obrazovanja, informatike i srpskog.

– Znači mi što sam i ja Svetosavski đak, smatram da je to velika čast, jer “Nada Popović” je velika škola, pa je zato konkurencija veća – navodi ona.

Ovoj učenici omiljeni predmet je tehničko obrazovanje zato što mnogo voli da crta.

– U slobodno vreme volim da crtam, to me opušta. Volim i da se družim sa prijateljima, iako to sad baš i nije moguće zbog korone – kaže ona.

Po rečima njihove predmetne nastavnice iz matematike i razredne, Mirjane Vukosavljević, ove dve učenice i njihov drug iz odeljenja, Luka Pašić, takođe Svetosavski đak, izdvajaju se po svestranosti i skromnosti.

– Kada uđete u učionicu vi ne primećujete da se oni izdvajaju po nečemu, jer su jako skromna deca, a odlična u svemu što rade. Fini su, kulturni i svi treba da se ugledaju na njih. Imaju veliku podršku svojih porodica što bih posebno istakla, jer da toga nema ne bi bilo ni velikih rezultata. Oduševljena sam što su u mom odeljenju i što sam im razredna. Verujem da će u budućnosti puno postići, Nađa će upisati Matematičku gimanziju u Beogradu, prošle godine je prošla na prijemnom, ali je odustala, a Tara i Luka će upisati prirodni smer kruševačke Gimnazije – objašnjava ona.

Direktorka, Jelena Ivanović, kaže da je ponosna na sve učenike OŠ “Nada Popović” jer se često ispostavi da najuspešniji učenici ponesu titule najboljih đaka i u svojim budućim, srednjim školama.

– Povratna rekacija stiže sporo, ali je uvek mnogo dobra. “Nada Popović” nije samo ono što je u ovom trenutku nego ono što je dugi niz godina iza nas bilo, i mi se trudimo da taj kvalitet održimo ne po cenu brojnosti učenika, već po cenu kvaliteta rada naših nastavnika. Naši svetosavski đaci će sigurno biti uspešni šta god budu upisali, a to što lako uče različite stvari ne znači da neće znati da prepoznaju šta je ono što njima pričinjava najveće zadovoljstvo, a to će verovatno biti presudna stvar – kaže ona.

Po rečima direktorke, 60-70 odsto osmaka upiše željenu školu prema svojoj prvoj želji.

– Ovi procenti pokazuju da mi učenike obrazujemo ali i da ih vaspitavamo tako da stvaraju realnu sliku o sebi, i naprave dobru samoprocenu. Kada su u pitanju takmičenja, učenici se za njih spremaju od prvog dana škole. Kvalitetan rad na redovnom času je presudan da li će u nekom detetu da probudi takmičarski duh ili ne. Naravno, takmičarski duh se ne budi prema drugima, nego prema sebi, da danas budem bolji od onoga što sam juče bio. Svako treba da razvija svoje jače strane, a “Nadi Popović”su najjače strane njeni učenici i dobri, kvalitetni časovi na kojima dobijaju svoje znanje – navodi direktorka.

Marija Stanković

Ponos OŠ “Nada Popović”: Nađa Miletić i Tara Marković

Nađa Miletić i Tara Marković su se učešćem na brojim takmičenjima i odličnim uspehom izdvojile kao jedne od najboljih u OŠ “Nada Popović”. Zbog toga je nastavničko veće ove škole odlučilo da i ove dve osmakinje ponesu titulu Svetosavskog đaka, pored Luke Pašića, njihovog druga iz odeljenja koji već predstavlja ovu školu kao najbolji - Jako sam ponosna što sam jedan od svetosavskih učenika i nadam se da će mi to biti samo motiv da dalje radim i trudim se – kaže Nađa Miletić za KruševacGrad. Ova svestrana osmakinja, takmiči se iz fizike, matematike, hemije, istorije, biologije i srpskog jezika.…