Pojedini delovi grada bez vode i struje

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, bez vode do 15h biće: Begovo Brdo – Slovenska (od Cara Lazara do crpne stanice) i prateće ulice, Malo Golovode – Raška, Ribarska i prateće ulice.

Zbog radova na mreži, bez električne energije: Ulica Ratomira Hercega – do 10:30h, Jasički put – do 12h, Selo Sebečevac – do 13h i Begovo brdo – do 14h.