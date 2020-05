Počelo korona testiranje na lični zahtev

Kruševački Zavod za javno zdravlje od prošle nedelje vrši testiranje na prisustvo korona virusa na lični zahtev građana sa područja Rasinskog okruga. Cena PSR testa je 6.000 dinara, dnevno se testira desetak ljudi i uglavnom se radi o onima koji putuju u inostranstvo

Komercijalno testiranje na KOVID 19 predviđeno je za građane Srbije koji putuju u inostanstvo,za strane državljane koji se trenutno nalaze u Srbiji a žele da napuste zemlju, kao i za naše državljane koji su ušli u Srbiju bez negativnog PSR testa , stavljeni su u kućnu izoalciju od 14 dana i žele da skrate period izolacije.

Kako navode u kruševačkom Zavodu, od obaveze plaćanja testiranja primenom PSR testa, a isključivo zbog potrebe putovanja i skraćenja perioda kućne izolacije, izuzeta su maloletna lica i studenti koja su državljani Srbije, te studenti koji su pripadnici nacionalnih manjina ili državljani susednih zemalja i Slovenije a studiraju u Srbiji.

Pravo na besplatno testiranje imaju i svi građani sa simptomima korona virusa, potom oni koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, te pacijenti koji idu na operaciju.

Brisevi nosa i grla uzimaju se laboratoriji Centra za humanu mikrobiologiju koji se nalazi iza upravne zgrade kruševačkog Zavodu za javno zdravlje, a analiza uzetih uzoraka obavlja se u laboratorijama imenovanim za testiranje na KOVID 19 tokom trajanje epidemije.

Građani koji žele da se testiraju na KOVID 19 to mogu učiniti radnim danima i subotom, u periodu od 8 do 10 časova, plaćanje testiranja se vrši u Zavodu, a rezultati uglavnom stižu u roku od dva do tri dana.U Zavodu kažu da se dnevno testira desetak ljudi sa područja Rasinskog okruga i da se uglavnom radi u građanima koji planiraju odlazak u inostranstvo.

– Poželjno je zakazati testiranje, a građani to mogu učiniti pozivanjem brojeva telefona 037/438-794, 037/427-241 i 037/422-951, svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova- kažu u ovdašnjem Zavodu.

Istovremeno, u toku je i kontaktiranje domaćinstava, po slučajnom uzorku, koji bi dobrovoljno učestvovali u nacionalnom istraživanju o tome koliko je osoba u Srbiji razvilo antitela na KOVID 19. Radiće se na uzorku od oko 17.000 ljudi uzrasta sedam i više godina sa teritorije cele Srbije, u Kruševcu je do sada pozvano 14 porodica sa kojima je obavljen razgovor, ali nisu još testirani.

Epidemiolozi kažu da će podaci onih koji se budu testirali u okviru ovog nacionalnog istraživanja, biti zaštićeni i koristiće se isključivo u istraživačke svrhe. Oni koji pristanu da učestvuju u istraživanju, dobiće informaciju o tome da li su stvorili antitela na virus, odnosno, da li su bili u kontaktu sa virusom ili ne. Procedura testiranja je jednostavna -nakon što se popuni kratak upitnik, krv će se uzimati kao i u svakoj drugoj laboratoriji.

Počelo korona testiranje na lični zahtev

