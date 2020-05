Prijavi se za pomoć pri izboru škole ili posla!

Kruševački Edukativni centar u okviru projekta “Znanjem do posla”, zbog situacije sa korona virusom, individualno karijerno vođenje i savetovanje organizuje onlajn

To znači da mladi koji imaju dilemu čime bi mogali da se bave ili nisu do sada o tome razamišljali, koji žele da otkriju koje bi im zanimanje, škola, fakultet ili posao omogućili profesionalni i lični razvoj, mogu da se obrate karijernim savetnicima u toj organizaciji.

Za onlajn individualno savetovanje mladi mogu da se prijave klikom na ovaj link https://ec.org.rs/individualno-karijerno-vodjenje-i-savetovanje-online-sesija-prijavi-se/

U Edukativnom centru, osim takvog savetovanja, u okviru projekat “Znanjem do posla”, sprovode i onlajn radionice karijernog vodjenja i savetovanja.

Do sada su, preko Zoom aplikacije, organizovane radionice o tome koliko mladi dobro poznaju sebe i kako da dodju do odluke o izboru zanimanja ili karijere.

– Prva radionica je trebalo da pomogne mladima da sagledaju lične kapacitete, osobine, vrednosti, sposobnosti, interesovanja, kao polazna osnova u pocesu donošenja odluke u izboru zanimanja odnosno karijere. Na drugoj smo razgovarali o tome kako da mladi unaprede veštine samoprocene za samostalno donošenje odluke o profesionalnoj budućnosti, da nauče kako da prilaze promenama u radnom okruženju kao i da te promene posmatraju kao sastavni deo karijernog razvoja – objašnjava karijerna savetnica u Edukativnom centru Tijana Stefanović.

Planirano je i održavanje radionice “Koliko dobro poznaješ željeno zanimanje”, a nakon toga još tri radionice sa različitim sadržajima.

Mladi, prema mejlovima koje su poslali posle radionice, reaguju pozitivno, navode da su im bile korisne te da će ih preporučiti prijateljima.

– Naša želja je bila da, u trenutku kada su škole prestale da rade, nađemo način da komuniciramo sa mladima i da naše planirane aktivnosti, radionice, individualne razgovore na neki način sprovedemo. Zbog toga smo počeli on lajn kampanju preko fejsbuk stranice Edukativnog centra. Uradili smo vodič za karijeru u okviru koga smo napravili kratke priče o različitim segmentima karijernog vodjenja i savetovanja. Sve ovo namenjeno je osmacima, srednjoškolcima ali i mladima koji traže posao jer tu mogu da čuju savete o pisanju radne biografije, motivacionog pisma, da razmotre svoje kompetencije – objašnjava Stefanovićka.

Više informacija mladi mogu da nadju na sajtu https://ec.org.rs/ i fejsbuk stranici Edukativni Centar Kruševac.

J.B.

Prijavi se za pomoć pri izboru škole ili posla!

