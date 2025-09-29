Pobeda Gumara pod Bagdalom

U 11. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije fudbaleri Trayala pobedili su na domaćem terenu ekipu Ušće Novi Beograd sa 1:0

U većem delu utakmice, sputani lošim pređašnjim rezultatima, Gumari su igrali u grču, a što od starta nije krenulo po zlu zaslužan je golman Aleksandar Simić, koji je u nekoliko navrata fantastično intervenisao. Mlada gostujuća ekipa, koja je filijala superligaša IMT – a, nametnula se od početka, imala veći posed lopte, ali nije uspela da otključa „bravu“ gola Trayala.

Gol odluke viđen je u 74. minutu: kapiten Nikolić je sjajno asistirao Đuroviću, koji je pravovremeno utrčao u zaleđe beogradske odbrane i rutinski rešio tu situaciju, postavivši konačnih 1:0!

Posle 11 kola Trayal je 13. na tabeli sa 12 bodova, a u sledećem kolu gostuje kod Grafičara, koji je pretposlednji, sa bodom manje.