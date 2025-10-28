Na današnji dan: Rodio se Čedomir Vitkovac

Čedomir Vitkovac, svakako jedan od najozbiljnijih kandidata za mesto u prvoj postavi večnih čarapanskih košarkaša, rodio se u Kruševcu 28. oktobra 1982. Nastupa na poziciji krila, visok je 2,01, igrač je sa najviše odigranih utakmica u ABA Ligi, a na NBA draftu pojavio se 2004.

Vitkovac je košarkom počeo da se bavi u kruševačkom Napretku, zatim je 2003. prešao u Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio dva Kupa Radivoja Koraća – 2004. i 2006. godine. Karijeru je nastavio 2006. u novosadskoj Vojvodini, a od 2007. do 2009. je bio član Partizana. Sa Partizanom je u sezonama 2007/08. i 2008/09. osvojio Kup Radivoja Koraća, Jadransku ligu i Superligu Srbije.

U podgoričku Budućnost je prešao 2009. godine, sa kojom je u sezoni 2009/10. osvojio prvenstvo i kup Crne Gore. Narednu sezonu 2010/11. je igrao u Igokei, a 2011. se vraća u Budućnost. Nakon četiri sezone Vitkovac je napustio Podgoricu i tokom leta 2015. godine vratio se u Partizan sa kojim je potpisao jednogodišnji ugovor. Sezonu 2016/17. počeo je u ekipi Napretka, ali je nakon samo jednog meča napustio klub i potpisao kratkoročni ugovor sa grčkim Apolonom. Nakon odigrana četiri meča u prvenstvu Grčke, Vitkovac se početkom januara 2017. vratio u Napredak. Međutim, ponovo je u dresu kruševačkog kluba odigrao samo jedan meč i već 19. januara 2017. je prešao u Mornar iz Bara, sa kojim se zadržao do kraja sezone u ABA ligi.