Međunarodni dan animacije obeležava se svakog 28. oktobra širom sveta. Korene ove vizuelne forme umetničkog izražavanja pronalazimo još u paleolitskim pećinskim crtežima, kada su životinje crtane u različitim pozicijama sa ciljem da se prikaže njihovo kretanje

Jedan od najpoznatijih producenata animiranih filmova Volt Dizni govorio je da animacija može da objasni šta god ljudski um može da zamisli. Tako je Luiju Majeru u ranim godinama 20. veka predočio svoju ideju o crtanom filmu „Miki Maus” u čijem fokusu je bio miš. Majer je ovu kreaciju odbio sa mišlju da žene gledaju animirane filmove i da se one plaše miševa. Nedugo nakon tog događaja, zahvaljujući Frenku Kapri, „Miki Maus“ je postao jedan od najpopularnijih crtanih filmova na planeti.

Podsetimo, Međunarodni dan animacije ustanovljen je 2002. godine, a prvog Oskara za najbolji animirani film dobio je „Šrek” 2001. godine.