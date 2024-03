Deo Bagdale bez struje

Zbog saniranja kvara na elektromreži, bez struje do 15h danas će biti zgrada B3 u ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja, do 14h biće deo Bagdale oko restorana, do 13h bez struje će biti sela Mačkovac i deo Koševa, dok će u periodu od 9h do 10h bez struje biti deo sela Veliki Šiljegovac, kao i delovi sela Đunis, Trubarevo i Jošje gde struje neće biti od 11h do 11:30h.

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Železnička ulica (od Majke Jevrosime do Cankareve), naseljeno mesto Pakašnica- Vojvode Mišića (od skretanja za groblje do frizerskog salona), Darvinova ulica, kao i selo Veliki Šiljegovac.