Planinarski marš u senci Jastrepca po 62. put

U subotu, 14. oktobra, na Jastrepcu, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, održan je 62. Jastrebački marš. Planinarsko sportski klub „Jastrebac“ Kruševac i Planinarski savez Srbije udružili su snage kako bi omogućili izvanredno iskustvo ljubiteljima prirode i planinarenja. Nakon okupljanja ispred planinarskog doma „Žarko Žarić“ entuzijastični učesnici marša, iz Kruševca, ali i okoline, dobili su priliku da izaberu između dve dinamične jastrebačke staze

Prva maršuta vodila je planinare do vrha Bela stena, pružajući uzbudljivu avanturu hoda 12 kilometara sa visinskom razlikom od oko 780 metara. Za one koji su želeli nešto blaži izazov, druga staza od 8 kilometara vodila je do vrha Gradac, gde su planinari imali priliku da posete crkvu Svete Petke. Iskusni vodiči Nenad Pavlović, Ljiljana Radović i Davorin Arsić bili su tu da pruže podršku i sigurnost učesnicima tokom celog puta.

Nadzor nad bezbednošću učesnika bio je neprekidan zahvaljujući prisustvu Gorske službe spasavanja i Službe hitne medicinske pomoći, obezbeđujući da svaki učesnik može da uživa u prelepim predelima Jastrepca uz potpunu bezbednost. Ovaj izvanredan, tradicionalni marš još jednom je istakao važnost sporta i ljubavi prema prirodi među zaljubljenicima u planinarenje.

M. Janković