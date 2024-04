Kruševački spomenar: Desimir Jevtić – Kruševljanin koji je rekao NE Miloševiću ’90.

Istorijska Osma sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije održana je 23. i 24. septembra 1987. godine i na vlast dovela Slobodana Miloševića, a jedan od samo osam članova ove krovne srpske partijske organizacije koji je tada javno glasao za Dragišu Pavlovića tj. protiv budućeg „Vožda“ bio je časni, mudri i nepotkupljivi Desimir. Zato je od 1990. sklonjen iz javnog života.

Desimir Desko Jevtić je rođen 16. decembra 1938, u Kruševcu. Diplomirao 1962. na Mašinskom fakultetu Beogradskog univerziteta, a 1978. je završio poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu – magistrirao i doktorirao tehničke nauke.

Bio je profesor (svih stepena do redovnog) Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta – od 1978. do 1981. u Kraljevu. Od 1981. do 1986. radio je kao Generalni direktor kruševačkog industrijskog giganta “14. oktobar”. Od 1986. do 1990. bio je predsednik Izvršnog veća (tj. Vlade) Socijalističke Republike Srbije.

Od 1990. bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Bukureštu, Rumunija.

Bio je izuzetno angažovan na stručnom i naučnom planu, u mnogim privrednim poslovima, u ekonomskom i političkom životu Srbije, a 90-ih u diplomatiji. Desimir Jevtić je ostvario više inovacija iz oblasti tehnike; autor je dve knjige i više stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Ostvarujući svoje umetničke afinitete, slikao je i stvarao skulpture koje je izlagao na 12 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Bio je počasni doktor nauka Univerziteta u Bukureštu; odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim zracima. On je i dobitnik mnogih drugih društvenih i stručnih priznanja. Govorio je ruski, engleski i rumunski jezik. Iz hobija se aktivno bavio pčelarstvom, kome se potpuno posvetio nakon penzionisanja, povlačeći se iz javnosti na očevinu – u levačko selo Oparić.

Desimir Jevtić je preminuo u Beogradu, u 79-oj godini 13. oktobra 2017.