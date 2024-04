Bez vode Čitluk i Bagdala 3

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Čitluk – Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Marka Miljanova, Jovana Miškovića, Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka); Kruševac – Zlatarska (od Vojislava Ilića do Ravaničke), Vojislava Ilića (od Ljubostinjska do Pećke).

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži do 12 časova bez vode će biti Bagdala 3 – gornja zona vodosnabdevanja.

Zbog radova na elektromreži, bez struje će u periodu od 9 do 11 časova biti deo

Bagdale. Do 14 časova bez električne energije će biti deo Šanca, dok će do 15

časova bez struje biti Kobilje, Stanci, Lovci, Bovan, Pasjak i deo Velikog Golovoda.