Pet izbegličkih porodica dobilo gradjevinski materijal za popravku kuća

Pet porodica, izbeglica iz Bosne i Hrvatske, koje imaju prebivalište na području Kruševca, dobilo je po paket gradjevinskog materijala. Pomoć su dobili u okviru

Regionalnog stambenog programa za rešavanje stambenih potreba izbeglica koji u Srbiji zajednički sprovode lokalne samouprave, Komesarijat za izbeglice i migracije, UNHCR i OEBS.

– Svaka od ovih pet porodica predstavlja jedan pozitivan iskorak u trajnom rešavanju problema i nadam se da će se ovakav pozitivan trend u vidu doniranja građevinskog materijala nastaviti ne samo u Kruševcu već širom Srbije – rekao je u ime misije OEBS-a u Srbiji Džejms Stokstil.

U ime Komesarijata za izbeglice i migracije korisnicima se obratila Jelena Kamatović koja je istakla odlični saradnju sa Gradom u sprovođenju Regionalnog stambenog programa. Ugovore je u ime Grada potpisala zamenica gradonačelnice Vesna Lazarević.

Nada Sladović, čija je porodica jedna od pet koje su dobije gradjevinski materijal, kazala je za krusevacgrad.rs da su u Parunovcu kuću kupili 1995. godine i da su je do sada više puta renovirali.

– Krov nam je u veoma lošem stanju i ovu pomoć, koja nam mnogo znači, ćemo iskoristiti da ga popravimo – rekla je ona.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji program Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, čiji je cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu.

Vrednost Programa, prema podacima Gradske uprave Kruševac, na nivou Srbije iznosi 330 miliona evra, a za Kruševac je opredeljeno oko 1,8 miliona evra.

U okviru Programa u Kruševcu bi do kraja godine bi trebalo da bude završena zgrade u kojoj će stanove u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine dobiti 20 izbegličkih porodica. Do sada su za dve izbegličke porodice, koje su imale svoje zemljište, izgrađene montažne kuće, a očekuje se dodela za još tri porodice. Takodje, do avgusta 2019. godine treba da budu završene još dve zgrade za 30 porodica koje će stanove dobiti u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine. Isti je rok i za završetak tri zgrade za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u kojima će biti obezbedjeni stranovi za deset korisnika. Kroz pomenuti Program je dodeljeno i pet paketa gradjevinskog materijala te obezbedjena sredstva za za kupovinu 5 seoskih kuća.

A.V.

