Pamtenik: Noćne ptice & Dime – Šta ću tebi ja

Sad već davne 2002. godine, na festivalu „Sunčane skale“ tada grupa u nastajanju, kruševačke Noćne ptice, u silovitom jurišu je oduvala konkurenciju predstavivši čudesnu baladu „Šta ću tebi ja“, koja do dana današnjeg ostaje jedan od najvećih muzičkih bisera pomoravske pop scene

Uz čuvenog operskog barda Gorana Dimea svojim neponovljivim, uzbudljivim vokalom ipak je izdominirao besmrtni „zakićevac“ Saša Đorđević – Džo, praćen fenomenalnim komšijom i bratom „od preko puta“ Srđanom Novakovićem.

Velikog Džoa već dugih devet godina nema, al njegov glas ostaje da nas podseća na tu lavinu emocija koje je brižljivo skladištio u sebi i nakon toga nesebično delio svima kroz svoj čarobni glas – još od Okeana, preko Raporta, Alise (kruševačke), sve do Kaira… Kruševac pamti!