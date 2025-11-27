Strujni udar promovisao album „Hoću da mi bude lepo“ u beogradskoj „Amerikani“

Juče je, u najčuvenijem prostoru za koncertne nastupe u Srbiji, sali „Amerikana“ u Domu omladine Beograda, ispunjenoj gotovo do poslednjeg mesta, kruševački bend Strujni udar predstavio svoj novi album „Hoću da mi bude lepo“, a druženje se pretvorilo u emotivno putovanje kroz istoriju benda, prijateljstva i neuništive snage rokenrola – kako se navodi u prestoničkim medijima… Poseban kuriozitet je činjenica da su kruševački generacijski fanovi benda „iz onih vremena“ zakupili autobus koji ih je dovezao do samog Doma omladine

Ovaj prvorazredni događaj je otvoren rečima koje su savršeno sažele suštinu dešavanja: ovo nije samo novi materijal, već „nastavak jednog sna, nastavak jedne tinejdžerske ideje koja je u jednom trenutku prekinuta iz opravdanih okolnosti u svom usletu.

Album, objavljen pod okriljem diskografskog giganta PGP RTS-a, predstavljen je ne kao komercijalni proizvod, već kao „happy end“ jedne priče o muzici koja je odbila da umre.

Kako je priča o Strujnom udaru neraskidivo vezana za Kruševac, čast da prvi govori pripala je novinaru i hroničaru scene, Ivanu Rizingeru. Sa mešavinom humora i nostalgije, Rizinger je vratio publiku u rane osamdesete:

– Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde, posle 30 godina, u okruženju koje je starije od mene, duhovito je primetio, izazvavši smeh u sali.

Rizinger je podsetio na ogroman značaj koji je bend imao za lokalnu scenu, istakavši da je njihov prvi album „Pre ili kasnije“ bio prva ploča koja je ikada objavljena od strane jedne kruševačke grupe, čime su se zauvek upisali u antologiju regionalnog rokenrola i postali inspiracija generacijama klinaca koji su „maštali da i oni dođu do tog dragocenog vinila.“

Foto: Wood

Priču o značaju Kruševca na modernoj mapi Srbije produbio je Nenad Kuzmić, muzički urednik Radija Beograd 202. On je istakao da povratak Strujnog udara nije izolovan slučaj, već deo šireg buđenja scene u ovom gradu. Pored njih, tu su i mlađe snage poput benda Keni nije mrtav (koji su, kako je spomenuo, bili moralni pobednici Bunt festivala) i grupe Markotik, koja je takođe nedavno imala promociju:

– Imamo tri generacije. Ovi klinci su povukli nogu, a ove starije su podstakli da se sete šta su radili, a nisu završili.

Na tu tezu nadovezao se i direktor PGP RTS-a, Vladimir Graić. Impresioniran brojem prisutnih, Graić je svečano proglasio:

– Mi možemo zvanično da proglasimo da su ovo dani Kruševca u Beogradu!

Pohvalio je bend ne samo za kvalitetan album, već i za to što su pružili šansu mlađim izvođačima kroz duete na novim pesmama:

– Ovo je jako dobar album koji će se sigurno slušati dosta dugo vremena.

Muzički kritičar Bane Lokner pružio je analitički osvrt na zvuk albuma, opisujući ga kao fuziju uticaja iz ’70-ih i ’80-ih – od klasičnog roka do hard roka – ali sa modernom produkcijom koja ga čini relevantnim i danas. Lokner je istakao globalni fenomen povratka starijih muzičara koji, zahvaljujući internetu i novim mogućnostima, sada realizuju svoje projekte. – To više nije izuzetak koji potvrđuje pravilo, nego je postalo konstanta, objasnio je, smeštajući povratak Strujnog udara u širi, svetski kontekst.

Foto: Wood

Nakon reči hvale i sećanja, došao je trenutak koji su svi čekali. Na binu je, uz ovacije, stupio „mastermind“ benda, Đorđe Nejković. Sa prepoznatljivim crnim šeširom i harizmom koja nije izbledela, počeo je da predstavlja svoje saborce. Svako ime – od perkusioniste, preko bubnjara, do gitariste – dočekano je aplauzom.

Nakon što je predstavio sve, Đole se okrenuo publici sa ključnim pitanjem koje je ujedno i naslov albuma i moto čitave večeri:

– Je l’ hoćemo da nam bude lepo?

Odgovor je bio jednoglasno „DA!“, a Nejković je uzvratio: „E, pa da probamo!“

I svirka je krenula. Odjekivale su pesme Strujnog udara „Amerikanom“, a bend je izveo uživo svih devet pesama sa izdanja.

Grupu Strujni udar podržale su i brojne kolege. Na promociji su bili Žika i Dragi Jelić iz YU grupe, Milan Đurđević iz Nevernih beba i drugi.