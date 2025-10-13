Pamtenik: Kako je oslobođen Kruševac
Postavljeno: 13.10.2025
Nakon borbi protiv Narodnooslobodilače vojske Jugoslavije u okviru nemačkih ofanziva tokom jula i avgusta 1944, snage Jugoslovenska vojska u otadžbini između Ibra i Južne Morave su se razdvojile. Četvrta grupa jurišnih korpusa prešla je u Šumadiju i zapadnu Srbiju, a na ovom terenu zadržala se Rasinsko-toplička grupa korpusa JVuO pod komandom pukovnika Keserovića
Ove snage borile su se zajedno sa Nemcima tokom odbrane Kruševca od NOVJ 9-11. septembra, tokom ofanzivnih operacija 18-24. septembra, i tokom aktivne odbrane Kruševca početkom oktobra. Znatan deo snaga JVuO bio je raspoređen kao spoljašnja odbrana Kruševca i zapadnomoravskih komunikacija, sa frontom prema NOVJ, kao i u samom Kruševcu.
Kad je nakon 10. oktobra došlo do sloma nemačkog fronta u istočnoj Srbiji i naglog nastupanja Crvene armije, pukovnik Keserović je uočio priliku da se u skladu sa direktivom Mihailovića poveže sa Crvenom armijom, ponudi savezništvo i afirmiše status svojih snaga kao savezničke formacije. U tom cilju on je pripremio prepad na slabije nemačke snage u Kruševcu 14. oktobra. Tog jutra postavio im je ultimatum da se predaju, a nakon isteka ultimatuma njegove snage počele su da razoružavaju preostale Nemce i pripadnike RZK. Nemački štab i glavnina su se probili prema Kraljevu, a oko 11 časova u grad je sa istoka ušao prednji odred 52. divizije Crvene armije. Sa komandantom ove kolone Keserović je uspostavio vezu, nakon čega su održali zajednički miting u centru Kruševca.
Oko 13 časova pred Kruševac je izbio sa severoistoka prednji odred 19. divizije Crvene armije. Na njih su Keserovićeve snage otvorile vatru, pogrešno ih smatrajući za jedinicu NOVJ. Nakon kraće borbe u kojoj je poginulo 18 crvenoarmejaca, ovaj odred Crvene armije je odbacio četnike i takođe ušao u Kruševac.
Štab Druge proleterske divizije nije imao informacije o ulasku crvenoarmejaca u Kruševac, pa je, prema predviđenom planu, pokrenuo svoj napad u 16:00 na širokom frontu sa juga na grad Kruševac i komunikaciju Kruševac – Kraljevo. Usled uporne odbrane snaga JVuO na pozicijama koje su ranije utvrdile, borba se produžila i tokom noći.
Tokom 15. oktobra NOVJ je ušla u Kruševac i uspostavila svoju vlast. Štab Druge proleterske divizije uspostavio je koordinaciju sa štabom 52. divizije Crvene armije, i njihove snage nastavile su zajednički nastupanje prema Trsteniku i Vrnjačkoj Banji. Jedinice Crvene armije zauzele su neprijateljski stav prema snagama JVuO, insistirajući na njihovom razoružanju. Ostatak Rasinsko-topličke grupe korpusa JVuO pod Keserovićevom komandom uključio se u grupaciju generala Trifunovića i preko nje ponovo uspostavio saradnju sa Nemcima.
Komentari
Ako već prepisujete sa Vikipedije, bar to navedite, ovako ispada da ste se resetovali na 1945, a izvori su vam time, njihovi: montenegrinsko austrougarski i nacistički, kao i komandant 7 SS divizije Princ Eugen koja je širom Srbije pobila desetine hiljada Srba, a vi verujete i na tim pranjima biografija zasnivate članak. Da ste bar naveli sovjetske izvore, pa da razumem(o) Počnite da čitate dokumente. Kruševac je oslobodio pukovnik Keserović.
Gospođo Katarina, niste naveli na koje dokumente se pozivate kada tvrdite da je Keserović oslobodio Kruševac? Baš bi bilo zanimljivo da to saznamo a da izvor nije Miloslav Samardžić.
Poštovani Marko, konkretno sam mislila na sovjetska dokumenta koja je objavio dr Timofejev. Zanimljivo je da pratite uporedo sa dokumentima JkV iz Vojnog arhiva / Fond neprijateljskih jedinica / četnička arhiva a da se (ne)zaprepastite koliko se činjenice poklapaju, a vreme događaja se ili ne razlikuje ili je razlika 3-5 minuta. Mene su Sovjeti ubedili da je pukovnik Keserović oslobodio Kruševac. Ne znam koliko ima kod Samardžića, čitala sam i izveštaje poručnika Kramera (ima ih na Arhive.org i na NARA) ali su mi Sovjeti potvrdili od reči do reči ono što su kada sam poodrasla dozvolili da čujem u kući. Zahvalna sam Sovjetima što su potvrdili istinoljubivost moje porodice. A njemu oklevetanom mučeniku Bog dušu da prosti.
3 thoughts on “Pamtenik: Kako je oslobođen Kruševac”