Od utorka, 23. februara do petka, 26. februara, saobraćaj će u ulicama Vojvode Mišića i Pećkoj biti obustavljen zbog izvođenja radova, obaveštavaju iz Gradske uprave

Radovi će se odvijati sukcesivno u tri faze, u prvoj od Darvinove do Lipljanske ulice, u drugoj od Lipljanske do Ulice Vojislava Ilića, dok će se radovi u Pećkoj odvijati na delu od Ulice Vojislava Ilića do Ulice Dušana Radića. Poslednja faza u Pećkoj obuhvata radove na delu od Dušana Radića do Prvomajske.

Alternativni pravac za vreme radova u prvoj fazi biće Lipljanska ulica, a tokom izvođenja radova u drugoj i trećoj fazi alternativni pravac za sva vozila, osim za autobuse, biće Njegoševa ulica.

Ove nedelje izmena saobraćaja zbog radova

