FEST opstaje uprkos koroni

Predstojeći, 49. Međunarodni filmski festival – FEST, održaće se od 2. do 11. aprila, uprkos epidemiji, ali uz poštovanje svih protivepidemijskih mera, saopštili su organizatori. Festival se ove godine održava pod sloganom „Povratak u budućnost“ sa namerom da kao najveća i nadaleko poznata filmska manifestacija u zemlji i regionu, doprinese ponovnom oživljavanju bioskopskih platna i povratku filmske publike u bioskope

Međunarodni festival filma, 49. Po redu održava se u organizaciji Centra beogradskih festivala (CEBEF), pod pokroviteljstvom Grada Beograda i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.

Direktor CEBEF-a Damir Handanović je izjavio da je CEBEF uprkos teškim trenucima sa kojima se ceo svet suočio, ostao istrajan u nameri da svojoj vernoj publici prikaže najnovija ostvarenja savremene kinematografije. Istakao je da je od velikog značaja za Beograd održavanje ovakvog kulturnog događaja u vremenima kada je u većini zemalja Evrope na snazi potpuna blokada.

– S posebnom pažnjom selektovan, ovogodišnji festivalski program predstaviće više od 70 premijernih filmova najnovije svetske kinematografije u 7 programskih celina, koje će publika moći da pogleda u bioskopskim salama Sava Centra, Kombank dvorane, Doma omladine Beograda i Cineplexx-a. Posebno nam je značajno što će sledeća godina biti u znaku 50. FEST-a, a u susret jubileju ove godine FEST-ova publika imaće prilike da na velikom platnu Sava Centra pogleda kultne filmove koji su obeležili prethodne edicije festivala u okviru programa FEST-ovih 50 – zaključio je Handanović.

Na svečanom zatvaranju FEST-a, 11. aprila u udarnom terminu u Sava Centru, premijerno u Srbiji biće prikazana nova, premontirana verzija filma „Kum 3” legendarnog reditelja Frensisa Forda Kopole, nastala povodom tridesetogodišnjice od prvog prikazivanja ovog ostvarenja.

Poslednje poglavlje sage o porodici Korleone dobilo je i nov naziv: „Kum, Epilog: Smrt Majkla Korleonea“ (The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone) , kojim Kopola odaje počast piscu i scenaristi Mariju Puzu, a uključuje naslov koji su prvobitno namenili za treći deo „Kuma”. Za potrebe nove verzije, Kopola je napravio nov početak i kraj filma, i prepakovao određene scene, kadrove i muziku.

Međunarodni filmski festival – FEST će ove godine biti održan uz poštovanje svih mera Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti Covid-19. Organizacionom timu festivala, kako se navodi u saopštenju, prioritet je zdravlje i bezbednost kako publike, tako i gostiju i festivalskog tima.

Informacije o prodaji karata za 49. Međunarodni filmski festival – FEST biće naknadno objavljene.

N.B.

Foto: Dušan Milenković

