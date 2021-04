Nove mere koje je na poslednjoj sednici predložio Krizni štab počele su da važe od danas, 5. aprila od 6 časova ujutru. Novost je to da je od danas dozvoljen rad na otvorenom ugostiteljskim objektima koji imaju baštu uz poštovanje svih epidemioloških mera kojima je predviđeno da za istim stolom može biti najviše petoro ljudi uz obavezan razmak od dva metra između stolova

U baštama kafića zabranjeno je izvođenje žive muzike. Restorani i kafići i dalje mogu da vrše šaltersku prodaju hrane i pića, bez obzira da li imaju baštu ili ne, dok dostava ostaje dozvoljena 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Važna novina je i to da svi objekti i ustanove kojima je rad dozvoljen imaju produženo radno vreme od 6 do 22 časova, umesto do 20 sati kako je bilo u proteklom periodu.

Tržni centri, kao i kafići i restorani koji nemaju baštu ostaju i delje zatvoreni i o potencijalnim promenama po ovom pitanju će se razmatrati kada broj zaraženih bude u padu.

Apoteke, benzinske pumpe, laboratorije, ordinacije i slično mogu da rade non-stop svakog dana kao i do sada.

D. M.

Otvorene bašte kafića

