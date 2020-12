Otvorena Kovid bolnica, novih 500 postelja rasterećenje za ostale bolnice

Kovid bolnica u Kruševcu sa 500 postelja, 150 u intenzivnoj i 350 u poluintenzivnoj nezi, otvorena je danas, a prvi pacijenti biće primljeni sutra ujutru. Izgrađena je za manje od pet meseci na lokaciji nekadašnje kasarne Rasina

Ova Bolnica je, prema informacijama saopštenim na otvaranju, opremljena sa 150 respiratora, 150 monitora i centralnim sistemom za praćenje stanja svakog pacijenta, 64-oro slajsnim skenerom, stabilnim i pokretnim EKG aparatima, šest aparata za dijalizu.

Bolnica ima i angio i operacionu salu te po dva stabilna i pokretna rendgen aparata. Za opremu za ovdašnju Kovid bolnicu država je izdvojila devet i po miliona evra.

Sa pacijentima će raditi oko 650 medicinara, primljenih na konkursu Kliničkog centra Niš, uz podršku iskusnih kolega iz tog grada koji sa kovid pacijentima rade već mesecima.

Za lekare je, kako su kazali, veoma bitno to što je Bolnica centralnim delom u kome su prijemno i trijažno odeljenje te savremeni dijagnostički centar i laboratorija, toplim vezama, odnosno crvenim hodnicima, povezana sa poluntenzivnom i intenzivnom negom.

Bolnica je otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i brojnih zvaničnika. Njih su dočekali radnici koju su prethodnih meseci gradili bolnicu te medicinari koji će sutra primiti prve pacijente.

– Pre četiri meseca smo krenuli u izgradnju bolnice koja će u decenijama koje dolaze da znači mnogo za Kruševac, Rasinski okrug, za sve okruge koji se graniče sa njim, ali i za sve naše ljjude sa Kosova i Metohije kojima ćemo, osim bolnice u Kosovskoj Mitrovici, moći da obezbedimo ovde smeštaj u intenzivnoj nezi – rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima, okupljenima, ali i svim građanima u direktnom prenosu.

Vučić je prethodno porazgovarao sa radnicima iz više firmi koje su radile na izgradnji bolnice te sa medicinskim radnicima koji će ovde biti angažovani.

– Zahvalan sam svima koji su ovde gradili, onima koji su čistili, sredjivali, vama gradonačelnice, svima koji su se trudili da obezbede najbolje uslove zdravstvenim radnicima. Videli ste mnogo novozaposlenih medicinskih sestara i lekara. Zahvalnost njima kao i onima iz Niša kojima nije teško da dodju u Kruševac da pomognu da spasavamo živote. Ponosan sam, srpska država je pokazala snagu. Hvala i nemedicinskom osoblju koje će ovde raditi, njih 170 njih – kazao je Vučić.

Napomenuo je da je kruševačka Kovid bolnica završena u pravom trenutku, da će omogućiti da se rasterete druge bolnice te da „sada možemo da kažemo da imamo dovoljno mesta na intenzivnoj nezi, odnosno imaćemo i ako situacija bude još lošija“ konstatujući „da bi imali kolaps“ da batajnička Kovid bolnica, u kojoj je trenutno 530 pacijenata na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi, nije otvorena početkom decembra.

– Ovo su objekti koji nam ostaju decenijama. Verujem da ćemo imati snage da nastavimo sa jačanjem našeg zdravstvenog sistema. Zdrvastvena moć će u budćnosti biti jedna od osnovnih karika u lancu moći svake države – napomenuo je Vučić.

Vakcinacija koja bi, prema njegovim rečima, uskoro trebalo da počne, treba da omogući da Srbija nastavi da se bavi ekonomijom i da još brže ide napred.

– Vakcinacija je važna, verujem da će u naredna dva – tri dana da stignu prve Fajzerove vakcine, mala količina. U prvom kvartalu naredne godine očekujemo 340 hiljada doza, ako nam i to ne smanje kao što su nam smanjili ovu prvu količinu sa 10 hiljada na pet hiljada. Očekujem uskoro i rusku i kinesku vakcinu, potom ostale, nabavićemo sve, ključno je da obezbedimo zdravlje, ali i da ekonomija funkcioniše – kazao je predsednik Srbije.

Vučić je, odgovorajući na novinarsko pitanje, potvrdio da situacija sa korona virusom iscrpljuje ekonomiju Srbije, ali napomenuo da je zadovoljan stanjem naše ekonomije i načinom upravljanja javnim finansijama.

– Iscrpljuje nas sve ovo, ovo je veliki novac, Batajnica i Kruševac, sve ukupno, oprema, infrastrukturni radovi i sve drugo, košta nešto manje od sto miliona evra, to su ogronme pare. Neću da pričam o svemu drugom što radimo, po pet hljada dinara za penzionere, to je oko 75 miliona evra. Za hotelijere, ugostiteljski kompleks, isplatili smo po šest minimalaca, to je sve poklon novac, sve smo to uspeli da izdržimo, a da javni dug držimo pod kontrolom. Javni dug Srbije ja najmanje porastao od svih evropskih država tokom kovida 19, ne više od 5 odsto, dok je u njima rastao negde od 9 do 17 odsto – kazao je Vučić.

On očekuje da će Srbija ovu godinu završiti sa 2,9 milijardi stranih direktnih investicija, to je 62 odsto ukupnih investicija na Zapadnom Balkanu.

Koordinator kruševačke Kovid bolnice dr Vladan Cvetanović rekao je medijima pred otvaranje da će Kovid bolnica prve pacijente primiti u ponedeljak ujutru te da je sve spremno.

Zdravstvenim radnicima, lekarima i medicinskim sestrama, koji su primljeni za rad u Kovid bolnici pomagaće kolege iz Niša, a ta podrška će, prema Cvetanovićevim rečima trajati koliko bude potrebno.

Medju osobljem koje je došlo iz niškog Kliničkog centra je i anestetičarka Katarina Veličković, koja u toj zdravstvenoj ustanovi radi nekoliko godina.

– Došli smo pre nekoliko dana, nas sedmoro, organizovali smo sve, pripremili. Kasnije su nam se pridružile druge kolege iz Niša. U kovidu sam već nekoliko meseci, imam iskustva sa tim pacijentima, radim u intentivnoj nezi, prenećeno iskustvo kolegama koji sada počinju i koliko god bude potrebno bićemo ovde – kazala je ona.

J.B.

Otvorena Kovid bolnica, novih 500 postelja rasterećenje za ostale bolnice

Kovid bolnica u Kruševcu sa 500 postelja, 150 u intenzivnoj i 350 u poluintenzivnoj nezi, otvorena je danas, a prvi pacijenti biće primljeni sutra ujutru. Izgrađena je za manje od pet meseci na lokaciji nekadašnje kasarne Rasina Ova Bolnica je, prema informacijama saopštenim na otvaranju, opremljena sa 150 respiratora, 150 monitora i centralnim sistemom za praćenje stanja svakog pacijenta, 64-oro slajsnim skenerom, stabilnim i pokretnim EKG aparatima, šest aparata za dijalizu. Bolnica ima i angio i operacionu salu te po dva stabilna i pokretna rendgen aparata. Za opremu za ovdašnju Kovid bolnicu država je izdvojila devet i po miliona evra.…