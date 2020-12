Koorodinator kruševačke Kovid bolnice dr Vladan Cvetanović rekao je da će Kovid bolnica prve pacijente primiti sutra ujutru, u osam časova. Bolnica se danas otvara, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić

Dr Cvetanović je novinarima rekao da je ova Bolnica pod patronatom Kliničkog centra Niš te da će iskusno osoblje, lekari i srednji medicinski kadar i logistika u početku voditi tu bolnicu.

– Primljeno je skoro 650 medicinskog i oko 150 do 200 nemedicinskog osoblja koje će pored nas, iskusne ekipe koja dolazi iz Niša, biti vremenom obučeni i preuzeti Bolnicu – rekao je on pred otvaranje objekta.

Objasnio je da je bolnica građevinski i strukturno izgrađena tako da je prilagođena kovid pacijentima.

– Intentivna nega ima 150 mesta, poluintenzivna 350 mesta i to su u potpunosti crvene zone. Osimšljena je tako da je pristup poluntenzivnoj i intenzivnoj nezi iz centralnog dela objekta gde je prijemno, trijažno odeljenje, savremeni dijagnostički centar i laboratorija sa toplim vezama, odnosno crveni hodnikok i tačno se zna kretanje pacijenata i osoblja Bilo nam je jako bitno i da osoblje bude zaštićeno – kazao je on.

Bolnica će prve pacijente primiti sutra ujutru, u osam časova.

– Potpuno smo spremni i sada, ali smo dali još 24 sata da istestiramo sve sisteme. Iz Niša je 70 do 80 lekara i srednjeg osoblja trenutno ovde, ta neophodna podrška iz Niša će se proširivati shodno broju pacijenata koje će bolnica i primati. Nije lako proceniti kako će ići edukacija mladog kadra, trebaće sigurno tri do šest meseci, možda i do kraja kovida. Nadamo se da će se ova velika pošast i završiti do početka leta – kazao je dr Cvetanović.

J.B.

Koorodinator Kovid bolnice – prvi pacijenti u ponedeljak ujutru

Koorodinator kruševačke Kovid bolnice dr Vladan Cvetanović rekao je da će Kovid bolnica prve pacijente primiti sutra ujutru, u osam časova. Bolnica se danas otvara, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić Dr Cvetanović je novinarima rekao da je ova Bolnica pod patronatom Kliničkog centra Niš te da će iskusno osoblje, lekari i srednji medicinski kadar i logistika u početku voditi tu bolnicu. - Primljeno je skoro 650 medicinskog i oko 150 do 200 nemedicinskog osoblja koje će pored nas, iskusne ekipe koja dolazi iz Niša, biti vremenom obučeni i preuzeti Bolnicu – rekao je on pred otvaranje objekta. …