Otvorena izložba „Kruševac, tragom arhiva“

U Galeriji Kulturnog centra otvorena je izložba „Kruševac, tragom arhiva“ koju je povodom jubileja grada priredio Istorijski arhiv. Posetioci će u naredne dve nedelje moći da uživaju u starim i retkim fotografijama i dokumentima koji svedoče o bogatoj istoriji grada

– Ova izložba prati istoriju Kruševca kroz dokumentaciju arhiva. Kruševljani imaju priliku da pogledaju dokumenta i fotografije koje do sada nisu videle svetlost dana, a koje su koleginice priredile tokom prethodna dva meseca – kaže za KruševacGrad direktor Nenad Sokolović.

Više arhivistkinje, Bojana Jovac i Branislava Milošević, izdvojile su i organizovale najreprezentativniju arhivsku građu uz pomoć Milanke Mijajlović, arhivske savetnice.

– Bogata istorija duga šest i po vekova ne može se prikazati kroz 12 postera, ali prikazana kroz par ključnih perioda sa izborom značajnijih fotografija i dokumenta brižljivo očuvanih u arhivskim nivoima, oslikava razvoj grada sa svim nedaćama koje su ga pratile – objašnjava Bojana Jovac.

Siniša Maksimović, zamenik predsednika Skupštine je otvorio izložbu i istakao da je ona tu da nas podseti kako je Kruševac rastao, gradio se, bio rušen i ponovo se dizao iz pepela bogatiji i sadržajniji.

– Mi danas sa ponosom možemo da kažemo da u naš grad žele da dođu ljudi da vide i nauče kako se Kruševac razvija kada su u pitanju današnji graditelji. Kruševac je kroz ovih šest vekova više puta bio rušen, razaran i bombardovan. Zahvaljajući današnjem rukovdostvu Srbije mi smatramo da se to više nikad neće desiti i da će Kruševac u budućem periodu biti sve bogatiji i lepši za naše građane. Da je postavljeno sve što su Kruševljani uradili toko 600 godina, to bi moglo da prekrije celu našu državu. Ponosimo se našim gradom i graditeljima i ja sam duboko ubeđen da nas knez Lazar posmatra sa visina i da je ponosan na nas– navodi on.

U okviru programa, u Beloj Sali je organizovana i promocija časopisa „Rasinski anali br 17.“ u izdanja Kruševačkog arhiva, koji pored svoje osnovne delatnosti ima i bogatu izdavačku delatnost.

