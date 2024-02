Otvorena izložba „General Dušan Dodić- junak Velikog rata“

U Svečanoj sali Narodnog muzeja Kruševac otvorena je izložba koju su priredili Zavičajni muzej Jagodine i Narodni univerzitet Trstenik pod nazivom „general Dušan Dodić- junak Velikog rata“.



Na izložbi su prikazani lični predmeti i ratni dnevnik proslavljenog konjičkog brigadnog generala Dušana Dodića.

General Dušan Dodić rođen u Milutovcu 1883. godine, a Gimnaziju je pohađao u Kruševcu. Bio je učesnik svih velikih bitaka u dva Balkanska i Prvom svetskom ratu. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, a nakon oporavka na Krfu, učestvovao je u proboju Solunskog fronta, septembra 1918. godine. Za pokazanu hrabrost u ratu i primerenu službu posle rata odlikovan je brojnim domaćim i stranim odlikovanjima. Tokom Drugog svetskog rata deportovan je u nemački logor Osnabrik. U otadžbinu se nažalost nikada nije vratio. Umro je u Nemačkoj, 1955. godine.

-Izložba „General Dušan Dodić- junak Velikog rata, nastala je kao plod saradnje dve institucije- Narodnog univerziteta Trstenik i Zavičajnog muzeja Jagodine. Bavi se likom i delom jednog pomalo zaboravljenog heroja sa početka dvadesetog veka. Ono po čemu je general Dušan Dodić značajan je to što je iza sebe ostavio ratni dnevnik. Jedan specifičan vojnički zapis o raznim operacijama za vreme Prvog svetskog rata i u toku proboja Solunskog fronta. Razlog što je njegova ličnost pomalo zaboravljena je ta što je on tokom Drugog svetskog rata, kada je vraćen iz penzije, bio zarobljen i deportovan u nemački logor. Ovom izložbom smo želeli da skrenemo pažnju na jednoj izuzetnog čoveka koji je oslobodio niz mesta u današnjoj Severnoj Makedoniji, pa sve do Temišvara u Rumuniji- istakla je Jelena Vukčević, organizatorka muzejskih aktivnosti Narodnog muzeja Trstenik i dodala da joj je posebno drago što je ova izložba gostovala već 20 puta u Narodnom muzeju Kruševac, a prošle godine izložba je održana i u evropskoj prestonici kulture- Temišvaru.



-Ova postavka sadrži određeni broj predmeta, fotografija i sve što je vezano za život generala Dušana Dodića. Dosta građe o Dušanu Dodiću nalazi se u Zavičajnom muzeju Jagodine, koja je nabavljena zahvaljujući njegovim potomcima. Njegov unuk, profesor Branko Milutinović iz Beograda, poseduje puno njegovih ličnih stvari. Spojem tih predmeta nastala je i ova izložba- rekao je istoričar i muzejski savetnik Narodnog muzeja Jagodine Duško Grbović, i ukazao na značaj generalovog ratnog dnevnika koji detaljno opisuje pripreme za proboj Solunskog fronta.

Direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić izuzetno je zadovoljan plodonosnom saradnjom sa muzejima u Trsteniku i Jagodini.



-O generalu Dušanu Dodiću kruševačka publika će moći da vidi i čuje do 5. marta. Imamo veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo ovu koautorsku izložbu. To je upravo deo naše politike jačanja regionalne saradnje među muzejima. Promovišemo ličnosti koje su zadužile ovaj narod, a o kojima se nije toliko pričalo- naveo je Pantelić i najavio da nakon ove sledi izložba Olimpijskog komiteta Srbije, koja počinje 6. marta.

Pozivamo sve zainteresovane da posete ovu izuzetno lepu izložbu koja čuva sećanje na zaboravljene heroje Velikog rata.

