Otvoren javni poziv za ekološke projekte

U Privrednoj komori Kruševac danas je održan info dan posvećen zelenim investicijama, s ciljem informisanja potencijalnih korisnika o javnom pozivu za skaliranje zelenih investicionih projekata. Raspisan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske, ovaj poziv namenjen je širokom spektru učesnika od javnih preduzeća i lokalnih samouprava do privatnih kompanija, uključujući i mala i srednja preduzeća

Ovaj javni poziv deo je šireg programa podrške Zelenoj agendi za Srbiju i ima za cilj da podstakne održive poslovne prakse kroz tri kategorije podržanih aktivnosti: inovativne i profitabilne projekte koji doprinose ekološkim ciljevima, projekte koji ne uključuju inovacije, kao i sprovođenje besplatnih detaljnih energetskih pregleda. Prijave su otvorene do 6. juna, a očekuje se veliko interesovanje privrede i javnog sektora.

– Ovaj javni poziv je nastavak sličnih aktivnosti iz prethodnog perioda, u okviru projekta čija je ukupna vrednost 12 miliona dolara. Projekat je započeo sa implementacijom 2022. godine, sada je u zreloj fazi i zato ga predstavljamo širom Srbije. Do sada je kroz njega finansirano 90 različitih projekata u ukupnom iznosu od oko šest miliona dolara. Suština je da podržavamo i male i velike projekte, kako one koje sprovode privatne kompanije, tako i one iz javnog sektora, lokalne samouprave, banje, zadruge, gazdinstva i druge subjekte – rekla je Smiljka Živanović.

Za projekte koji su spremni za realizaciju, ugovori će biti potpisivani već na jesen, a implementacija bi trebalo da bude završena do sredine sledeće godine. Sistem finansiranja zasniva se na principu finansiranja po učinku, sredstva se ne refundiraju retroaktivno, već se obezbeđuju za konkretne korake u realizaciji. Najmanja ukupna vrednost investicije mora biti 500.000 dolara, a maksimalna vrednost bespovratnog granta iznosi 200.000 dolara, što predstavlja 10% ukupnog iznosa.

Pravo na učešće imaju sva pravna lica, javna i privatna, registrovana u Srbiji u skladu sa važećim zakonodavstvom, a svaki aplikant može konkurisati za najviše dva granta. Bez obzira na to da li dobiju bespovratna sredstva, svi kandidati mogu ostvariti pristup dodatnoj podršci kroz povoljne finansijske kredite.

Iako se organizacije koje se bave proizvodnjom, prodajom ili distribucijom duvana, alkohola ili oružja ne mogu prijaviti, poziv ostaje otvoren za veliki broj aktera iz raznih sektora, uz naglasak na one koji imaju kapacitet da doprinesu energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova.

Pored grantova, sve više se govori i o zelenim kreditima koje domaće banke sve aktivnije nude privredi.

– Prema podacima Narodne banke Srbije, 10 od ukupno 19 banaka trenutno odobrava tzv. zelene kredite. Iako ne postoji zakonska obaveza, banke sve češće same uvode zahteve prema klijentima u domenu energetske efikasnosti i održivosti. Sve banke koje nude ovu vrstu kredita imaju specijalizovane savetnike, pa klijent ne mora da luta, odmah se usmerava ka osobi koja se time bavi. Grubo rečeno, kada se sve preračuna, na iznos od 500.000 dolara firma dobija grant koji pokriva, na primer, kamatu za kredit, što je vrlo korisno – objasnila je finansijska savetnica Bojana Šalvarić.

Kako ističe, banke se trude da motivišu svoje klijente kroz povoljnije finansijske uslove i time podstiču unapređenje ekološkog rejtinga korisnika. Osim što olakšavaju pristup sredstvima, ove inicijative pomažu i u ostvarenju globalnog cilja dostizanja “Net Zero” stanja, odnosno ravnoteže između proizvedene i uklonjene emisije ugljen-dioksida iz atmosfere.

Zeleni razvoj, koji je još do pre nekoliko godina bio isključivo tema stručnih konferencija, sada postaje realna razvojna šansa za preduzeća i lokalne zajednice širom Srbije. Javnim pozivom UNDP-a otvara se još jedna vrata ka konkretnim ulaganjima koja će obezbediti bolje sutra i za privredu i za životnu sredinu.