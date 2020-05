Kruševačka policija je uhapsila Z. K. (44) iz Raške, koji je osumnjičen da je izvršio krivično delo prevara

Prema policijskim navodima on je osumnjičen da je, lažno se predstavljajući kao radnik službi bezbednosti, u prethodnom periodu, građanima obećavao posao u javnom sektoru, kao i da je na taj način od jednog muškarca i dve žene iz Kruševca uzeo oko 400.000 dinara.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.

Policija je, pošto se sumnja da je na ovaj način prevario više građana nego što je dosadašnjim radom utvrđeno, pozvala oštećene koji ga prepoznaju na fotografiji da se jave Policijskoj upravi Kruševac na broj telefona 037/427-459, lokal 65-159.

J.B.

Osumnjičen za prevaru, policija poziva oštećene da se jave!

