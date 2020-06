Odloženo suđenje Jutki, policija ga nije našla, tužilac traži pritvor

Završne reči na suđenju bivšem predsedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću Jutki, koji je optužen za seksualno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić, nisu ni danas, iz drugog pokušaja održane jer se optuženi, kao ni njegovi branioci nisu pojavili na ročištu. Očekivalo se da bi, nakon završnih reči, mogla da bude izrečena i presuda u postupku koji se od prošlog avgusta vodi pred kruševačkim Osnovnim sudom, nakon što je nekoliko meseci pre toga bio vođen pred Osnovnim sudom u Brusu

Na prethodnom ročištu, 10. juna, Jeličić se takođe nije pojavio, pravdajući naknadno nedolazak zdravstvenim problemima, a tada je sudija Aleksandar Kocić za danas naredio njegovo privodjenje da bi na sudjenju saopštio da policija Jeličića nije uspela da pronadje.

Zamenik osnovnog javnog tužioca Saša Avramović je danas predložio da se Jeličiću odredi pritvor, sa čime se saglasio i punomoćnik oštećene Marije Lukić advokat Borivoje Borović. O tome odlučuje krivično veće, a Borović očekuje da bi naredno ročište moglo da bude održano za sedam, osam dana.

– Jutka je danas pobegao, nije došao na sudjenje, policija nije mogla da ga pronadje. Saglasio sam se sa predlogom tužioca da mu se odredi pritvor jer očigledno manipuliše pravosudjem, pokušava da na najprimitivniji način izbegne presudu koja sledi, kakva god ona bila. Ni jedan od advokata se nije pojavio, raspao mu se i advokatski tim – kazao je Borović.

Kazao je i da Jeličić ne može izbeći pravdi.

– Očekujem da predsednik Suda i sudija donesu odluke na predlog tužioca, te da Jeličić iz pritvora bude doveden na glavni pretres. Ako Sud donese odluku to može da se desi i danas, on mora odmah da ide u pritvor, jer je pritvor predložen po tački jedan, opasnost od bekstva, on kada bi čuo presudu mogao bi da pobegne, a sa druge strane je očigledno da izbegava da dodje – objasnio je Borović.

Smatra i da je ponašanje Jeličićevih advokata, koji više puta nisu dolazili na ročišta obaveštavajući da su sprečeni, suprotno kodeksu profesionalne etike. Napomenuo je da je posle prethodnog glavnog pretresa, održanog 10. juna, kada takodje njegovih četvoro advokata nije došlo, pozvao kancelarije njegovih branilaca, po ovlašćenju predsednika suda koji ih je tražio, obavestio ih o terminu i rekli su da im odgovara.

Za Mariju Lukić Jeličićev nedolazak je manipulacija i odlaganje presude.

– Svakodnevno ga vidjam u Brusu, on prolazi autom kroz grad, obilazi sela, on je aktivni učesnik kampanje, a sa druge strane ne može da dodje na sud jer je bolestan, to nema smisla. Ovo je manipulacija i odlaganje presude, nisam mislila da policija ne može da ga nadje u stanu i u gradu, znam da je sinoć bila pojačana njihova aktivnost i jutros i očekivala sam da ga dovedu, verovatno se sklonio. Najracionalnije bi bilo da ga dovedu u pritvor i da odatle dodje na ročište, on može pre svakog ročišta da bude bolestan, to se može odlagati u nedogled – rekla je ona novinarima ispred suda.

Predstavnice Mreže Žene protiv nasilja, Žene u crnom, Udruženja žena Peščanik, Alternativnog centra za devojke, Inicijative Ne davimo Beograd, Odbora za ljudska prava iz Vranja stajale su ispred suda dajući podršku Mariji Lukić.

Odloženo suđenje Jutki, policija ga nije našla, tužilac traži pritvor

